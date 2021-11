Compraventa de acciones de Nutresa comienza este lunes en medio de gran expectativa

Este lunes inicia uno de los eventos bursátiles y empresariales que más expectativa ha generado en los últimos años para Colombia: la compraventa de acciones del Grupo Nutresa, la holding de alimentos alineada en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y que ahora pretende controlar Nugil, una firma del Grupo Gilinski.



Hasta el 17 de diciembre los tenedores de acciones tendrán plazo para decidir si aceptan la propuesta realizada a través de la Oferta Pública de Adquisición (OPA), aprobada el pasado 19 de noviembre por la Superitendencia Financiera.



La intención del pretendiente es hacerse, mínimo, con el 50,1% de la participación, equivalente a 229.455.976 de títulos. Aunque, según consta en el cuardenillo compartido al mercado, los Gilinski contemplan un máximo de 62,6%, que se traducen en 286.819.970 papeles de esta especie.



En síntesis, tal como lo detalló el propio Jaime Gilinski, el negocio podría estar entre US$1,8 billones y los US$2,2 billones.

Oferta agresiva

Quienes poseen acciones de Nutresa están frente a un negocio que les pinta la posibilidad de ceder sus especies por un valor 40 % superior con respecto al precio de cierre previo al anuncio de la OPA ($21.740).



Más precisamente, los Gilinski están ofreciendo US$7,71 por cada acción, monto que será liquidado en pesos colombianos y han aclarado que la conversión estará sujeta a la fluctuación de la tasa de cambio peso-dólar.



Por ejemplo, el viernes 26 de noviembre el dólar tocó máximos desde abril del 2020 y culminó la jornada en $4.008. En consecuencia, el traspaso estaría en $30.901.



Sobre la oferta

Han sido muchos los análisis lanzados hasta ahora para tratar de interpretar lo que puede haber detrás de esta OPA, que tomó por sorpresa al mercado.



Lo cierto es que el GEA es un bloque empresarial conocido porque hace unas cuatro décadas se enfocó en blindar a las compañías antioqueñas con miras a evitar que fuesen tomadas por grupos foráneos.



En este sentido, ese mecanismo de protección derivó en una figura de enroque —o cross holding— mediante el que todas las compañías tienen participación las unas en las otras, siendo Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa la columna vertebral.



A través de los años, las empresas alineadas allí se han convertido en una suerte de patrimonio por su oferta de empleos y el aporte a la generación de riqueza en Medellín y Antioquia.



No obstante, en entrevista con este diario, Jaime Gilinski sostuvo que “el valor de la acción de Nutresa ha caído en dólares más del 52% en los últimos 10 años y el accionista no ha sido retribuido desde el punto de vista económico”.

“Los accionistas —añadió— no han tenido los beneficios en la valorización de su acción ni en sus dividendos y es por eso que nosotros hemos hecho una oferta, con una prima del 40%”.



Frente a la cotización bursátil de la especie, Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, había manifestado que “desafortunadamente el mercado no está reflejando el valor real de las compañías”.



En este punto, cabe recordar que, solo en el tercer trimestre de 2021, Nutresa vendió $9,1 billones (11,9% más que en el mismo periodo del año anterior), y generó una utilidad bruta de $3,8 billones.



Teniendo en cuenta lo anterior, Pérez resaltó que el análisis de la venta debe contemplar aspectos que van más allá del precio, como temas sociales y ambientales.



Además, desde su óptica, Nutresa es una compañía con más de 100 años y es necesario poner en perspectiva el potencial valor del conglomerado.



En todo caso, se sabe que los fondos de pensiones tendrían la principal obligación de aceptar la oferta, pues son responsables de generarles el mayor rendimiento a los afiliados que tienen sus ahorros pensionales con ellos.



Allí, aparecen Porvenir, Colfondos y Protección, que de declinar la oferta, deberán sustentar muy bien por qué no la consideran conveniente.

¿Cómo vender?

Para despejar las dudas entre quienes estén interesados en vender sus títulos, especialmente el 23,97% de accionistas particulares, el Grupo Gilinski habilitó un portal llamado OPANutresa.



Ahí, por ejemplo, indican que si un portador de acciones quiere enajenarlas, puede hacerlo a través de cualquier comisionista de bolsa registrado ante la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Se debe tener en cuenta que cinco intermediarios llegaron a un acuerdo con Nugil, la sociedad mediante la que se presentó la oferta de adquisición, y no cobrarán por la transacción.



Esas firmas son Servivalores GNB Sudameris, Alianza Valores, Casa de Bolsa, Acciones y Valores y Global Security. El costo de la venta con otros intermediarios puede variar dependiendo de cada cuál.

Otras dudas

Una inquietud que puede surgir entre los poseedores de la especie es si es posible negociar las acciones heredadas. En este tipo de caso, según los oferentes, debe consultarse la situación con un abogado especializado, toda vez que pueden presentarse particularidades para cada quien.



Así mismo, se aclara que quienes tengan varias acciones, pueden elegir libremente el porcentaje de ellas que desean transferir al Grupo Gilinski.



De otro lado, se menciona que el proceso de enajenación puede ser presencial o remoto, dependiendo del comisionista de bolsa. Estos, a su vez, “deberán consignar el valor de la venta en la cuenta registrada”.



En este sentido, también se apunta que el pago de la transacción, conforme con la ley, se realiza al tercer día hábil tras la fecha de adjudicación.