Comprar lo básico y cazar ofertas: los 'malabares' de los caleños para enfrentar las alzas de precios en la canasta familiar

Maromas es lo que hacen algunas familias de Cali para lograr que el presupuesto del mes les alcance, y así sortear los altos precios que hoy persisten en Colombia. La inflación en Cali para el mes de marzo se situó en 1,06% y la de alimentos en 1,30%, es decir, sigue siendo alta.



Por ejemplo, Patricia Morales, quien tiene dos hijos y un esposo, hace un recorrido por diferentes supermercados buscando las ofertas.



“Mercamos como en cinco partes, siempre mirando los mejores precios. Compro el pollo, el arroz, la crema de dientes en Ara; los atunes, el papel higiénico, el límpido, las bolsas de basura, las galletas de mi perrita, el jabón de las manos en D1; el azúcar, los fríjoles, las lentejas, las galletas, el jamón, la mantequilla, la leche y otras cosas en Mercaunión”.



Agrega la caleña que esta vinculada a varios comercios que le envían promociones, datos que tiene pendiente a la hora de comprar. “Cuando hay rebajas, ‘cincuentazo’, voy y compro, los huevos los adquiero en una avícola cerca a mi casa. Hay almacenes que tienen días del asociado como Comfandi y ofrece bonos del 50% por compras de determinados productos”.



Otros hogares simplemente han reducido el número de productos que adquieren y priorizan sus necesidades. “En momentos en que la plata no alcanza, con mi esposa definimos que es lo básico y qué es lujo y dejamos de comprar lo que no necesitamos o dejamos de salir”, explicó José Raúl, quien también tiene un hogar conformado por cuatro personas.



Los altos precios de los bienes y servicios han llevado a la desaceleración del consumo de las familias, en los últimos meses.



De acuerdo con datos del Bbva, en febrero pasado el gasto total de consumo en Colombia se contrajo 2,7%. Por ejemplo, se observó una baja en el gasto en restaurantes, hoteles, aerolíneas y en vestuario. “El gasto en bienes ha tenido una tasa anual contractiva desde agosto de 2022 y se ubicó en -8,7% en febrero. Por su parte, el gasto en servicios se contrajo 3,5% anual. Este último, por primera vez desde la crisis por la pandemia, cayó en términos reales anuales”, indicó el informe de la entidad financiera.



Esto lo confirma la firma Raddar, especializada en temas de consumo.

“En noviembre, diciembre, enero y febrero vimos decrecimiento del gasto de los hogares en volumen frente al 2021 y parte del 2022. Es muy seguro que marzo también muestre datos negativos, esto porque hay una menor demanda de crédito de consumo y crédito hipotecario”, comentó Camilo Herrera, presidente de la firma Raddar.



Explicó que el grueso de gasto de las familias se enfoca en compras frecuentes como arriendo, mercado, servicios y algún gusto pequeño. Esto debido a que los precios de los productos siguen altos y a que las familias han tenido que pagar más por el servicio de deuda, es decir lo que cancelan las personas por un crédito.



De acuerdo con datos de Raddar, el gasto de los hogares en Cali se redujo 2,5% en febrero pasado frente a igual mes del 2022. Por ejemplo, la inversión en alimentos bajó 7,18 en la ciudad; en entretenimiento, 6,55%; en moda, 4,53%; en bienestar, 4,33% y transporte y comunicación 3,63%.



Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, ratificó que el aumento de la inflación ha hecho que los hogares deban destinar una mayor parte de sus ingresos para el consumo básico, es decir, en bienes de primera necesidad.



“O en otras palabras, que sus recursos disponibles alcancen para comprar menos bienes y servicios. Lo anterior suele también dar como resultado en una reducción en el ahorro para lograr cubrir el aumento en los precios”.



Resaltó Ballén que el crecimiento de la cartera de crédito total se ha desacelerado, explicado en mayor parte por una reducción en la cartera de consumo, como resultado del aumento en las tasas de interés y un menor ingreso disponible de los hogares para el pago de intereses dado el elevado nivel en que se encuentra la inflación.



Según datos de Superfinanciera, esto se evidencia en los últimos meses, por ejemplo, entre diciembre del 2022 y enero del 2023 la cartera de consumo se redujo en $440.000 millones.



Asimismo, la cartera vencida de los créditos de consumo, al mes de enero de este año, subió 34%.



De igual manera, Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria, dijo que esa desaceleración ha venido siendo gradual, por lo que no se evidencia una crisis, ni en una recesión.



“De hecho, los datos a enero de este año muestran que si bien la economía se ha venido desacelerando, todavía el nivel de consumo sigue estando alto con respecto a los niveles históricos de la economía colombiana. Esta desaceleración ha sido gradual y es justamente lo que está esperando el Banco Central para disminuir la presión sobre los precios y así disminuir la inflación de la economía”, comentó.



Para este analista, la parte formal de la economía se ha venido afectando no solo por la subida de la inflación sino también por la reacción del Banco Central al subir la tasa de interés de referencia.



“El alza en los precios lo que está haciendo es que el ingreso disponible de las familias, que en muchos casos no sube con la inflación, se esté disminuyendo y haga que las familias estén ponderando o diferenciando su nivel de consumo, haciendo que se consuman más alimentos y bienes de primera necesidad, desacelerando el consumo de bienes durables como por ejemplo, televisores, celulares y ese tipo de elementos”.

