Por aire y por tierra, turistas visitan Santa Marta en Semana Santa, a pesar de crisis aérea

Como resultado de la crisis que está atravesando el sector aéreo en Colombia, los viajes a Santa Marta presentaron una disminución considerable, pasando de 500 a 200 vuelos en la semana. Esta situación generó que la llegada de visitantes por vías terrestres aumentaran.



El flujo de pasajeros terrestres ha compensado de manera importante los turistas que han llegado a la capital del Magdalena, así lo reportaron las autoridades.



Cabe recordar que con el cierre de las aerolíneas de bajo costo en Colombia (Viva Air en febrero y Ultra Air en marzo) el sector se vio fuertemente afectado, además de factores adicionales como el aumento del IVA, el precio de la gasolina y la volatilidad del dólar.



Pese a la reducción en la frecuencia de vuelos, el secretario de Desarrollo Económico de Santa Marta, Iván Calderón, le contó a Semana que, si bien ha habido una disminución en el flujo de viajeros por vía aérea, esto se ha visto compensado con un incremento en el arribo de visitantes por vía terrestre, lo que ha ocasionado que El Rodadero, Taganga y Minca se hayan convertido en los lugares más apetecidos por los turistas durante el Jueves y Viernes Santos.



Aunque se esperaba una llegada de 500 vuelos en esta semana, los viajes no superaron las 200 vuelos, lo que significa que más de 15.000 visitantes por vía aérea no llegaron al destino.



Pero, se considera que esta disminución no ha generado el impacto que se preveía, debido a que un gran flujo de visitantes ha llegado al destino por carretera, reflejado en los más de 20.000 vehículos que han ingresado a la ciudad.



Precisamente, señaló Calderón que debido al alto flujo de vehículos que han ingresado a Santa Marta, la Alcaldía tomó la decisión de cerrar el acceso a las principales playas de la ciudad durante el Jueves y Viernes Santos, debido a que se alcanzó el aforo permitido.