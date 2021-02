¿Cómo va la reactivación económica del Valle tras este pico de la pandemia?, responde Pedro Bravo

Erika Mantilla

Un poco más de $100.000 millones se han orientado en el Valle del Cauca para la reactivación económica de las empresas, en especial de los pequeños negocios en los municipios.



El secretario de Desarrollo Económico del Valle, Pedro Andrés Bravo, explicó que con estos dineros se ayudó a mantener los empleos de los microempresarios y que 3.900 pymes lograron crédito con la línea de Bancoldex para el departamento.



El funcionario anunció que el fondo para la reactivación continuará este año, para lo cual se han unido 40 municipios y ya se cuenta con un aporte de $15.000 millones.



Se calcula que el tejido empresarial del Valle está conformado por unas 110.000 empresas, lo que indica que se habrían perdido unas 10.000 unidades productivas frente a las cifras que existían antes de la pandemia.

¿Cómo el Gobierno del Valle del Cauca apoyó la reactivación de las empresas en el departamento?



Creamos dos programas bandera: el Fondo Valle In que tuvo dos convocatorias y una inversión de $1000 millones en cada una. Una para jóvenes, entre 18 y 28 años, y otra para etnias, que incluyó población afro e indígena.



También creamos el Fondo de Reactivación Económica con los municipios que colocaron contrapartidas, según su categoría. Reunimos $4.575 millones que fueron colocados en 797 proyectos productivos que pudimos impulsar y fueron 7000 empleos.



A parte de esto, en articulación con el Ministerio de Comercio y Bancoldex se creó la línea Valle Responde que tuvo $65.000 millones y la Gobernación hizo un aporte para dar crédito a unidades productivas, a los independientes, Pymes, fueron 3.900 empresas las que pudieron acceder.



¿Concretamente quiénes fueron los más beneficiados con estos programas?



En la convocatoria de jóvenes, el 20 % de los beneficiados fueron ‘influencers’ con cinco proyectos y lo que buscábamos era que la gente conociera que estos también han sufrido por la pandemia y que se pueden reactivar.



En la convocatoria de étnicas se avalaron 25 proyectos, 10 de indígenas de dos cabildos del Valle y 15 de comunidades afrodescendientes.



En los municipios hubo diferentes experiencias, por ejemplo, en Obando los recursos fueron para el sector platanero, fueron 32 proyectos para toda la cadena productiva. Ellos nos dijeron que parte de la economía dependía de eso y necesitaban los recursos para conservar los empleos.



En Sevilla, el enfoque fue en comerciantes que se unieron y presentaron un solo proyecto asociativo. En Palmira, donde se colocó el mayor monto de recursos con $1000 millones, de los $4.575 millones, los beneficiados fueron de diferentes sectores, comercio, servicios, restaurantes, bares, todos necesitaban reactivarse.



Algo para destacar es que más del 60% de los ganadores de las convocatorias fueron mujeres. El Valle del Cauca se vislumbra como una región empresarial liderada por mujeres.

¿Estos recursos otorgados a las microempresas fueron ayudas o son créditos?



Esos recursos fueron de capital semilla, que no son reembolsables. En todas las convocatorias fueron $6.575 millones que entregaron con la condición de que se mantengan los empleos y generen uno o dos más, dependiendo de sus posibilidades. De esta manera las empresas se reactivaron y permiten que este año otras microempresas se vinculen al programa.



Los dineros que sí son vía crédito son los recursos prestados por la línea ‘Valle Responde’. Fueron 3.900 proyectos de Mipymes e independientes los que accedieron, pero es un crédito con mejores tasas, 36 meses de plazo y periodos de gracia, más el acompañamiento nuestro.



¿Con qué otros proyectos se viene apoyando la reactivación empresarial?

​

Lanzamos cinco proyectos con recursos de regalías por $36.400 millones. Uno para apoyar la reactivación de la innovación de las Mipymes, otro que se llama alianzas y sistemas de innovación, a través de mejoramiento de la capacidad de las empresas y capital semilla que entregamos para mantener los empleos y que sigan avanzado. Hay otro que apenas va en curso y se llama ‘Incremento de la innovación de la economía naranja”, cuyo despliegue e impacto se verá este año. También está el programa de fortalecimiento de las Mipymes del Valle.



Estos dineros se invierten en un periodo de tres años -2020-2022- en articulación con Planeación Departamental.



En total tenemos unos $108.000 millones que se han enfocado desde la Gobernación para que tengamos recursos de reactivación.



¿Qué planes, en este mismo propósito, vienen para este año, teniendo en cuenta que las empresas requieren mucho apoyo?

​

Son varios ejes, primero somos articuladores en el Gobierno con la secretaría de Salud para lo que viene, hemos logrado un equilibrio y la idea es seguir trabajado de la mano, de acuerdo como avance la pandemia. Siempre estamos aportando ideas y somos voceros de los gremios ante las decisiones que se están tomando en el departamento y la idea es seguir en permanente diálogo con ellos.



Lo otro es que estamos en el terreno, seguiremos visitando empresas, he ido a muchas y confirmo que están cumpliendo los protocolos y se puede estar más seguro en las empresas que en la misma casa, porque muchas veces en los hogares la gente se confía y no usa tapabocas.



Vamos a continuar con el Fondo de Reactivación Económica Valle Inn, estamos felices porque ya hemos negociado unos $15.000 millones con 40 de los 42 municipios del Valle. Como ya lo comenté el año pasado fueron $4.575 millones en 16 municipios y ahora tenemos negociados más de $15.000 millones. Los que faltan son Yumbo y Cartago que están en revisión del presupuesto. Cali ya anunció que aportará $1000 millones y nosotros le ponemos otros $1000 millones.



Estamos en proceso de legalizar los convenios, trámites y creo que el lanzamiento lo hará la Gobernadora en marzo. Estos recursos son para los más pequeños, unidades productivas e informales y no son reembolsables.



¿Este programa se replicará en los departamentos?

​

El ministro de Comercio nos felicitó por la estrategia y la hemos expuesto en la Federación Nacional de Departamentos que la piensa replicar.



Estamos haciendo el documento y vamos a transferir las buenas prácticas de este proceso para conformar un fondo para la reactivación de Colombia que estaría liderado por el Valle y estará listo este mes de febrero.



¿Qué tan afectado quedó el tejido empresarial de la región luego de todos estos meses de pandemia?



Teníamos unas 120.000 empresas en el departamento, algunas salieron del mercado, pero pasa una cosa y es que unas salieron, pero otras se crearon. Si vemos la estadística, estaremos más o menos en 110.000 compañías de las 120.000 que habían.



En materia de empleo se perdieron unos 600.000, hemos recuperado 300.000. Con estas estrategias y si todos los municipios se vinculan, lo que buscamos es sumar para tener unos 50.000 empleos más.

¿Concretamente cómo se piensa recuperar esos 300.000 puestos perdidos?



Para recuperar los empleos estamos trabajando de la mano con las cámaras de comercio en impulso a la formalización, por ejemplo, llegando a las empresas para explicarles cómo acceder a subsidios, haciendo pedagogía sobre los estímulos que hay, a muchos les quitaron el impuesto de consumo y no lo saben, haciendo más sensibilización, impulsándolos a que hagan partes de los clúster, este es un trabajo que se hace con la Cámara de Comercio de Cali.



Tenemos dos estrategias adicionales de apoyo a las empresas y es que se creará el Fondo Valle Invima, que lo lanzará la Gobernadora, y busca mejorar las capacidades de las compañías para que puedan acceder a registros de sus productos para mercados locales e internacionales.

Lo otro es la consolidación de la política pública de trabajo decente y equidad laboral. Este año lo llevaremos a la Asamblea del departamento.

*Nombre: Pedro Andrés Bravo Sánchez



Estudios: Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, especialista en Gerencia y en Orientación de Procesos de Formación.



Magíster en Mercadeo.



Cargos desempeñados:

Fue Director Regional de Emprendimiento del Sena.



Director de Posgrados de Ciencias Económicas de la Universidad Libre Seccional Cali.



Miembro de la Junta Directiva de la USC.



- Docente Universitario y conferencista Internacional en temas de Desarrollo Económico e Innovación.



Lideró el Fondo Emprender del Sena y el Programa Jóvenes Rurales Emprendedores.