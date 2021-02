Microempresarios critican altas tasas de interés de créditos

Erika Mantilla

Los bancos en el país desembolsaron $11,8 billones en créditos para las empresas nacionales, préstamos respaldados con las líneas de garantías del Gobierno, de acuerdo con datos al 13 de enero de 2021.



Estos dineros se han distribuido en 476.994 créditos que le han permitido liquidez a la organizaciones, sin embargo, sigue la percepción entre los empresarios de que el costo que se ha tenido que pagar es alto.



José Torres, gerente de la empresa vallecaucana Paternit, comentó que cuando el país estaba en plena cuarentena tomó un crédito Bancoldex con una tasa anual por encima del 12%, cifra que considera alta para el momento que se vivía.



“Cuando se reactivó la economía- tomamos otros créditos para nómina y también considero que están muy caros con cerca del 2% mensual. Eso para una empresa es alto, de pronto no tanto para el crédito de persona natural”.



Según este empresario, una línea 90% garantizada por el Gobierno, que significa que el Estado responde sino no se cumple con la obligación, no debería tener una tasa tan alta.



“No creo que lo que hicieron los bancos se pueda llamar alivios, fue una ayuda para tener recursos, pero en realidad hicieron un negocio redondo, ellos no se han afectado, siguen como si no estuviéramos en ninguna emergencia económica”, comentó el empresario.



Sobre el tema María Andrea Cardona, gerente de K-Listo, aseguró que la compañía sí ha tenido acceso a crédito con tasas especiales por la contingencia de Covid, sin embargo, considera que el problema se ha generado con los alivios que se dieron para los créditos que las empresas ya estaban pagando.



“Pienso que los bancos no dieron claridad sobre el tema ni a empresarios ni a personas naturales y realmente el costo financiero en lugar de congelarse se incrementó . Y cuando terminaron los alivios tuvimos que asumir este alto costo”, afirmó.



Esto porque muchas empresas refinanciaron los préstamos que tenían, se les extendió el plazo de pago, pero igual la tasa de interés cambio.



Según Yitcy Becerra, directora de Acopi, gremio que agrupa a las Mipymes del Valle, algunos empresarios han reportado que una deuda de $58 millones terminó en $71 millones por el tema de intereses.

“Los alivios se dieron en temas de tiempo para que las empresas paguen las cuotas, pero los créditos se han encarecido”, comentó.



De acuerdo con Acopi, las medianas empresas han tenido acceso con mayor facilidad a las líneas de crédito, mientras que las pequeñas y micros no tanto y son estas últimas las que deben acceder a préstamos más onerosos.



Pero según datos de la Superintendencia Financiera, el costo del crédito ordinario para las empresas sí se ha reducido. Mientras la tasa estaba en 14,66% para marzo del 2020, ahora se encuentra en 12,46%.



Sin embargo, para las microempresas se ha incrementado. Pasó de 35,75% a 38,12%, en igual periodo.



“Desde el año pasado hemos dicho que el acceso el crédito de las Mipymes es ínfimo, según reporte Superintendencia Financiera el 24% de todos los recursos que el Gobierno avala son para este grupo de compañías”, comentó Yitcy Becerra.



Aún así, según un informe de la Superfinanciera, las microempresas han recibido créditos por $4 billones en 433.153 operaciones.



La entidad también informó que las tasas de interés responden al comportamiento de diversos factores como: el riesgo de crédito de las operaciones a financiar; la liquidez del mercado y la estrategia comercial del banco.



La perspectiva para este 2021 debería ser buena porque la tasa de interés del Emisor se mantiene baja en 1,75%. Sin embargo, para este mes de febrero la tasa de usura en el país subió 33 puntos básicos y pasó de 25,98% en enero a 26,31%, en el segundo mes del año para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. Para el microcrédito continúa en 56,68%. La usura es la tasa más alta a la cual pueden cobrar las entidades financieras un empréstito.



En el Valle del Cauca se han desembolsado préstamos por $1,2 billones, con el respaldo de la Nación. En total se e han hecho 54.660 operaciones.

