Cómo funcionan las inversiones en propiedad raíz a través de fondos inmobiliarios

Luego de ver a sus padres llegar a la vejez con una pensión irrisoria, Andrea, de 22 años y Felipe, de 30, ven la necesidad de empezar a invertir en bienes raíces lo antes posible. El objetivo es acumular un par de propiedades que les generen ingresos con los años y no depender de una pensión.



El principal obstáculo que enfrentan a su edad es que necesitan mucho dinero para reunir la cuota inicial, de allí que muchas personas con bajos salarios, ahorros o capital se les hace difícil iniciar desde temprana edad.



La buena noticia es que, en los mercados de valores de varios países, como el de USA, existen fondos inmobiliarios denominados "Real Estate Investment Trusts" (REITs) que permiten invertir en bienes raíces desde un monto bajo de dinero, similar a lo que le cuesta un combo de hamburguesa.



Los REITs son fondos (fideicomisos) que compran y administran portafolios grandes y diversificados de bienes raíces. Por ende, se encargan de mantener seguro el negocio, administrándolo y encargándose de que esté ocupado. Muchos lo arriendan a largo plazo y esta es la fuente primaria para generar flujo de efectivo que luego es redistribuido a sus inversionistas.



Otro beneficio de invertir en REITs es que se ahorra tiempo en investigación de mercado y análisis que, generalmente se dedica a la hora de comprar una propiedad raíz. Los REITs lo hacen por usted.

Existen REITs que ofrecen la posibilidad de invertir en diversos negocios inmobiliarios como en edificios residenciales, clínicas, oficinas, industrias, centros comerciales, locales, incluso en títulos-hipotecas.



¿Cómo invertir en ellos? En la bolsa de valores a través de un broker usted puede comprar una participación en un REITs de la misma manera como comprar una acción de una compañía.



¿Qué beneficios en dinero generan? Los REITs son reconocidos por pagar atractivos dividendos al estar obligados a pagar el 90% de sus ganancias a sus inversionistas mediante dividendos. No obstante, no todos los REITs son garantía de un buen desempeño y de proporcionar dividendos constantes.



Además de ofrecer ganancias vía dividendos también los hacen a través de la valorización de su precio. Por ejemplo: si hipotéticamente el inversionista compra un REITs en US$17 y luego de un año sube US$24, el inversionista se habría ganado US$7 por haber vendido su posición. Si el precio baja perdería dinero si vende su posición. También son muy usados en la bolsa por los inversionistas para diversificar su portafolio, dado que son seguros. Incluso es una alternativa para destinar liquidez mientras aparece un mercado bajista y protegerla frente a la inflación, mientras aparece una buena oportunidad de compra.



Así, los REITs ofrecen un camino práctico para analizar y encontrar potenciales oportunidades en el mercado inmobiliario en varios mercados del mundo desde un bajo capital y además se encargan de su administración y mantenimiento ahorrando dolores de cabeza para los inversores.

