El Ministerio de Minas y Energía publicó un diagnóstico en el que indica que con los controles actuales, Colombia tendría gas suficiente para exportar hasta el año 2037.



Dentro de este cálculo están casi todos los éxitos exploratorios de Ecopetrol en materia de gas en la Costa Caribe, de hecho, algunos de estos empezarán a generar producción comercial en el 2027.



“Si los excedentes de gas se exportan como Gas Natural Licuado (LNG), podríamos tener una senda decreciente del déficit en la cuenta corriente”, señala el informe.



Esto muestra el posible interes del Gobierno actual en incentivar las exportaciones de gas, en plena transición a una economía que no dependa tanto del petróleo y así obtenga los ingresos que necesita de otras fuentes.



El informe se enfatiza, también, en la estrategía del Gobierno Nacional de incentivar el recobro mejorado y los proyectos producción incremental en los contratos y campos que ya existen. No obstante, no habla de la necesidad de firmar nuevos contratos para la búsqueda de petroleo y gas en Colombia.



El Gobierno espera mucho de la técnica de recobro mejorada. De hecho, al recobro fue al que se le dio prioridad en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.



"Creemos que el mercado necesita una disrupción e incentivos progresivos para aumentar el recobro mejorado y poder raspar la olla correctamente. No podemos seguir con un modelo extractivista ineficiente y creemos que, a través del conocimiento y los incentivos, Colombia puede convertirse en potencia para implementación de tecnologías de recobro y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales no renovables", indicó la entidad a Blu Radio.



A parte del recobro, el Gobierno le ha dado prioridad 29 contratos de gas y 11 de petróleo que, según ellos, están 'quedados'; esto con el objetivo de ayudarlos a avanzar. Y así poder incorporar nuevas reservas y producción para el país.