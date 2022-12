Dinero robado en Centros Poblados estaría fuera de Colombia, según la Contraloría

Los 70.000 millones de pesos que se perdieron en el caso de corrupción de Centros Poblados, al parecer estarían fuera de Colombia, según el Contralor, General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.



“De Centros Poblados tenemos investigaciones adelantadas, incluso una condena de responsabilidad fiscal. Este es uno de los casos en los cuales los bienes no están acá y estamos avanzando en eso. Estamos en la búsqueda del reintegro de los recursos públicos por estas defraudaciones", señaló el Contralor.



Asimismo, explicó que viajó a los estados Unidos, y lo seguirá haciendo, para buscar recuperar recursos públicos que fueron robados en distintos procesos y trasladados a otros países fuera de Colombia.



“Fui a Washington porque muchos de los recursos que eventualmente se llegaron a determinar con respecto a responsabilidad fiscal, los recursos se los llevaron para los Estados Unidos, la plata está allá y no solamente en Estados Unidos, hay recursos en otras partes”, expresó Rodríguez.



El contralor, además, señaló que se reunió con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que volverá en seis meses para seguir acordando acciones de cumplimiento para recuperar estos recursos públicos.



El jefe de la Contraloría anunció que trabajará más con Uncopi, Sobre los proyectos donde posiblemente habría presencia de dineros públicos en otros países figuran Centros Poblados y Ecopetrol. Cabe recordar, que Uncopi, es una unidad que tiene la Contraloría en aras de procurar perseguir los bienes que se encuentran en el exterior.



"Gran cantidad de los recursos que fueron defraudados en el patrimonio público se lo llevaron y lo invirtieron en el exterior y estamos trabajando fuertemente en la recuperación de estos recursos y evitar que estos sean una burla”, agregó.



Por otro lado, Sobre Ecopetrol, la Contraloría anunció la apertura un proceso de responsabilidad fiscal por un posible patrimonio público en cuantía estimada de 609 millones de dólares.



“Esto se hará por presuntas irregularidades que se presentaron en inversiones efectuadas por Ecopetrol en el Perú, al vender en 2021 la propiedad accionaria que tenía en la sociedad Offshorte Internacional Goup, OIG, por mucho menos de lo que se pagó al adquirirla a finales de 2008”, expresó.



Como supuestos responsables fiscales fueron vinculadas seis personas, en su calidad de miembros de la junta directiva de OIG: Nelson Navarrete Hernández, María Victoria Riaño Salgar, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Héctor Manosalva Rojas y Mauricio Ramírez Terrassa.