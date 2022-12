'Pilas' con la prima de navidad: consejos para que no sea víctima de los delincuentes

Por estos días y antes del 20 de diciembre, aproximadamente 10 millones de trabajadores en Colombia recibirán la prima de Navidad, dinero que por lo generar es utilizado para las compras de fin de año.

Ante este panorama, las autoridades de Cali y expertos en seguridad ofrecen una serie de recomendaciones para que, si va a retirar el dinero en efectivo o lo piensa gastar de forma digital, evite ser víctima de los delincuentes que aprovechan cualquier descuido en este mes.



“Sabemos que esta es una de las épocas más difíciles del año en materia de seguridad y la primera recomendación que siempre hago es utilizar las diferentes plataformas digitales de transacción que hay en el mercado, pues así el riesgo de ser hurtado es mucho menor”, explicó Héctor Herrera, exuniformado de la Policía Nacional y experto en seguridad.



Herrera aseguró que en caso de que no sea posible utilizar las plataformas digitales, es recomendable no acudir a los cajeros electrónicos apenas paguen la prima ni a altas horas de la noche, y según él “es mejor esperar dos o tres días después del pago y no acudir días pico como el 15 o 20 de diciembre, pues es en esos momentos cuando los delincuentes aprovechan para hurtar. Además, es importante no decirle a nadie cuál es el monto que le llegará en la prima porque eso es información valiosa para quienes están alrededor con malas intenciones”.



“Desde la Alcaldía Municipal contamos con la estrategia Mi Banco Seguro, donde generamos campañas alrededor de los establecimientos comerciales para que la gente sepa cómo cuidar su dinero. Adicionalmente contaremos con unidades de la Sijín que estarán ingresando vestidos de civil a diferentes unidades bancarias y de un momento a otro se uniforman y realizan operativos”, explicó el mayor Óscar Bernhard, jefe de prevención y educación ciudadana de la Policía Metropolitana de Cali.



El uniformado explicó que la Policía Nacional cuenta con una reacción bancaria que, por medio de los gerentes de los bancos, se puede solicitar. “Todos los gerentes de los bancos saben cómo pedir el servicio de acompañamiento de la Policía Nacional, si el usuario va a solicitar altas sumas de dinero”, dijo el mayor Bernhard.



La Policía también recomienda que cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras, lo haga acompañado de otra persona de su confianza que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo. Si tiene la oportunidad de sacar el dinero en un cajero electrónico ubicado en el interior de un centro comercial, es mejor hacerlo allí y no en uno que esté sobre la calle y sin seguridad privada.



“Permanezca atento dentro del banco a cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área de público, e informe oportunamente a las autoridades y a los funcionarios de la entidad financiera”, recomiendan expertos vinculados a la Policía Nacional.



Adicionalmente, al abordar un vehículo de servicio público, identifique los datos del mismo e infórmele a otra persona de su confianza las placas. También es recomendable evitar la rutina en el desplazamiento y retorno a su lugar de residencia o trabajo luego de retirar el dinero, por más pequeña que sea la suma.

Cuidado con las páginas web



Néstor Rosanía, experto en seguridad ciudadana, explicó que en el mundo digital también hay peligros, motivo por el que hay que usar canales certificados. Sin embargo, estos también tienen riesgos. “Hay personas que buscan la página de su banco en Google, pero ahí salen múltiples opciones y algunas son falsas. Por ende, la búsqueda debe hacerse en la barra de la parte superior y escribir la dirección web exacta para que así salga la verdadera entidad”, recomendó.



Además, es clave no dar información de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito, claves o datos personales por llamadas, correos, mensajes de texto o redes sociales.