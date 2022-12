No caiga en un 'mal trago': alerta en Colombia por aumento de casos de licor adulterado

En Colombia ya se reportan 27 fallecidos a causa de intoxicación con licor adulterado, marcas como ‘Rey de Reyes’ o el whisky ‘Old John’, están siendo falsificadas para la comercialización de sustancias ilegales y nocivas para la salud.



El vocero de la Licorera Nacional, que fabrica Rey de Reyes, Ángelo Aricapa en entrevista con Caracol Radio afirmó que: “Somos víctimas de criminales que adulteran nuestra marca”, además, aseveró que sus ventas han sido afectadas y que su marca está constituida en el Invima desde el 2015.



También, explicó que su producto es un licor aperitivo de bajo costo, que en el mercado tiene un precio de $7.000, mientras que su versión adulterada se vende hasta en $2000, lo que debería ser una alerta para no comprarla ni consumirla.



De otro lado, en Cali, las autoridades están alertas tras los recientes hallazgos de fábricas de licor artesanal que no cumple con los estándares de calidad y que se dedican a la falsificación de reconocidas marcas del mercado.



“En operativos adelantados por la Policía en la ciudad se han incautado cerca de 6000 unidades de aguardiente adulterado que pretendían ser introducidas al mercado para la Feria de Cali”, aseveró el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet.



Además, el funcionario explicó que a las personas sorprendidas en esta actividad se le va a judicializar por corrupción de alimentos, que tiene una pena de hasta de 12 años de prisión y una multa 1500 Smlv y que “los establecimientos donde se identifique la venta de estos productos serán clausurados de manera definitiva”.



En el último operativo de la Policía se desmanteló una fábrica de licor artesanal que dejó como saldo, dos personas capturadas y 2631 botellas incautadas de Aguardiente adulterado, además, de maquinaria para la falsificación de estos productos.



Ante las alarmas por estas incautaciones, el alcalde, Jorge Iván Ospina, dijo: “Una botella de licor adulterado lo puede dejar ciego, componentes como el Metanol es altamente tóxico, la Alcaldía seguirá ejerciendo control y cerrando establecimientos donde se encuentren botellas que no esté debidamente estampilladas, le solicitamos a la comunidad responsabilidad a la hora de comprar estos productos”.

Recomendaciones

El País consultó al investigador judicial de la Sijín, Fabio Pejendino, quién entregó datos claves para evitar la compra de estos productos ilícitos.

Lo primero que recomienda el experto de la Policía Nacional es no comprar en lugares donde el licor sea demasiado ‘económico’, que los comerciantes no se dejen influenciar por vendedores que afirmen que la industria sacó una nueva referencia de bajo costo, verificar que el producto sea original por medio del código QR, que las botellas sean nuevas, pues la industria no las reutiliza.



Antes de consumir el licor, asegurarse que no haya puntos o manchas en la etiqueta, ya que estas son fallas de las máquinas falsificadoras, revisar con un foco de luz que en el contenido de la botella no se presenten partículas extrañas y en el caso del aguardiente, el líquido debe ser totalmente traslúcido.