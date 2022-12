Crece escándalo de la Unidad Nacional de Protección por camioneta que llevaba 168 paquetes de cocaína

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, inició indagación previa por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, UNP.



Ello, luego de que el sábado pasado un vehículo de la UNP fuera descubierto con 168 paquetes de cocaína, cuando iba por la vía que de La Plata conduce a Popayán.



El vehículo en el que llevaban la droga es una Toyota Prado TXL, de placas KXU-434, que una empresa blindadora le tiene alquilada a la UNP para la protección de funcionarios amenazados o en riesgo.



Sin embargo, la atención y lo llamativo del caso es que el conductor del vehículo, Manuel Antonio Castañeda, quien fue subintendente de la Policía, ya había sido detenido hace algunos meses por transportar marihuana en otro vehículo de la UNP.



Los hechos se registraron el 20 de agosto pasado, en el sector conocido como Cerritos, cerca a la ciudad de Pereira. La Policía detuvo en un puesto de control a una camioneta marca Mitsubishi, de placas JVV-976, con 400 kilogramos de marihuana.



Ante esto, Augusto Rodríguez, director de la UNP, dijo que “estamos encontrando una serie de irregularidades de los vehículos que vienen orquestadas desde la cartelización de los mismos en la UNP y en la Fiscalía”, indicó este lunes.



Según Rodríguez, por la escasez de vehículos, sobre todo blindados, y por la no renovación de la flota de la entidad, han tenido que contratar el alquiler de camionetas de empresas y terceros. “Nos encontramos con que la flota no ha sido reforzada y la que tenemos es antigua. El 40 % de esta está en los talleres. Muy rápidamente [los carros] se les están varando a los protegidos y las empresas no están cumpliendo con el cambio a tiempo o con la reparación. Están incumpliendo los contratos”, señaló Rodríguez en diálogo con W radio.



Por este motivo la entidad se ha puesto a la tarea de rastrear la flota y el uso que se le está dando a cada carro que compone los esquemas de protección. El director manifestó que en ese trabajo encontraron situaciones graves que la Fiscalía ya conoce.

Audio comprometedor

“Lo que sí cobramos es el 10 % de lo que facturen”, dice Wilson Devia, presidente de uno de los 19 sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en una conversación con Manuel Antonio Castañeda, el conductor de la camioneta de la UNP que cayó con cocaína el sábado pasado.



En su relato, Castañeda reveló que en la UNP existe una organización criminal en la que estarían comprometidos algunos presidentes de sindicatos, funcionarios, exfuncionarios de la entidad y contratistas.

Manuel Castañeda es un expolicía que se dedicó durante años a la promoción de artistas de música popular. En ese oficio, asegura, fue secuestrado y extorsionado, por lo cual tuvo que conformar un esquema de seguridad que le costaba $15 millones mensuales.



Castañeda asegura que Wilson Devia le alquiló un esquema de seguridad que estaba asignado por la UNP a un protegido firmante de los acuerdos de paz con las Farc, identificado como Yesid Torres, por un valor de siete millones de pesos mensuales, más un millón de pesos para combustible.



Castañeda tuvo el esquema durante algún tiempo y luego se lo entregó nuevamente a Devia, pero resulta llamativo que el vehículo que tuvo Castañeda fue el mismo que detuvieron en agosto con 400 kilos de marihuana.



Como sustento a todos los señalamientos, Castañeda le entregó al director de la UNP archivos con grabaciones que comprometen a Devia y a otros miembros de la entidad.