Cierre de la Panamericana golpea exportaciones del Valle hacia Ecuador

El derrumbe que se registró en Rosas, Cauca tiene al menos el 60% de la mercancía represada en la vía.



Empresarios y agricultores del Valle del Cauca continúan afectados con el cierre de la vía Panamericana, a la altura de Rosas, Cauca, que ya completó once días.



Pese a que se han adecuado vías alternas como el corredor Pasto - Mocoa - Popayán, el trayecto, uno es demasiado largo (más de 30 horas de recorrido), y dos, la carretera no está lista para soportar el paso de vehículos de carga pesada.



Así las cosas, las empresas que exportan sus productos hacia Ecuador ya reportan pérdidas millonarias y están guardando su producción en bodegas porque no hay condiciones para el transporte de carga pesada hacia la frontera con ese país.



Lea también: ONU le recordó a Guatemala que el ministro Iván Velasquez tiene inmunidad



Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle, dijo que al rededor del 60% de esta mercancía está represada y aunque han venido utilizando las opciones alternas de las vías terrestres que se adecuaron, hasta ahora esto no es suficiente para sacar toda la carga y cumplir con los compromisos adquiridos y “esto hace que se pongan en riesgo muchos negocios”.



El líder gremial señaló igualmente que “se viene un problema de abastecimiento tanto para Nariño, como para Ecuador de muchos insumos que enviamos desde el Valle del Cauca.



Sumado a lo anterior, está el sobrecosto de transporte por los fletes, que ahora están hasta cuatro veces más costosos.



Las exportaciones diarias desde el Valle del Cauca hacia Ecuador, equivalen a un millón de dólares.



Al vecino país se envían insumos agropecuarios, productos de aseo y medicamentos

“Aún no podemos hablar de cifras exactas de pérdidas, pero la dinámica exportadora hacia el vecino país, que representa el 13% de las exportaciones del Valle, está seriamente afectada.



Puede interesarle: Gobierno pedirá a grupos armados que no retengan a miembros de la Fuerza Pública



“Todos los productos que vienen procesados que necesitan cadenas de frío, corren el riesgo de dañarse. Por ejemplo la leche que viene de Nariño para ser procesada aquí en el Valle del Cauca”, sostuvo Maldonado.



Precisamente, en cuanto al tema de la leche, Francisco Lourido, presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, SAG señaló que en este momento hay al menos 300 mil litros de leche represados en la vía y que están en riesgo de perderse, ya que no han podido llegas hasta las pasteurizadoras ubicadas en el Valle.



“Esto es un impacto grande para la economía de la región. Lo que ocurrió en Rosas era algo anunciado. En el Valle se nos está cerrando la conectividad terrestre no solo por el Cauca sino por Buenaventura a causa del mal estado de las vías”, señaló Lourido.



Por su parte, Oliver Medina, coordinador de precios y mercado de Cavasa, dijo que a la central de abastos se ha mermado en un 70% la llegada de leche para pasteurizar. De 110 toneladas que recibían, hoy solo llegan 35 tonelas. Sin embargo, enfatizó que garantizar el abastecimiento de alimentos en el Valle se traen productos como papa, remolacha y lechuga del Altiplano Cundiboyacense.



300 mil litros de leche diarios se represan en la vía y no llegan al Valle para ser pasteurizados.

13% representan las exportaciones del Valle hacia Ecuador. Negocios están en riesgo.