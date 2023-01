ONU le recordó a la Fiscalía de Guatemala que el ministro Iván Velasquez tiene inmunidad

Aunque el fiscal especial contra la impunidad de Guatemala, Rafael Curruchiche, anunció el inicio de una investigación contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por un caso de corrupción que vincula a Odebrecht, la Organización de Naciones Unidas, ONU, le recordó este miércoles al gobierno guatemalteco que el funcionario del Gobierno de Colombia tiene inmunidad.



La Fiscalía de Guatemala inició un proceso judicial para investigar al actual Ministro por supuestas acciones ilegales cuando fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).



“Hemos logrado establecer que Iván Velásquez pudo haber cometido los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Hay elementos sólidos, contundentes y muy evidentes y por eso hemos tomamos la decisión de iniciar una investigación”, aseguró Rafael Curruchiche.



Sin embargo, portavoz de la ONU, Farhan Haq, explicó que el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, que fue firmado en 2007, otorga varios privilegios e inmunidades al comisionado, incluso después de la salida del cargo.



Así entonces, Haq fue enfático en que así ya no haga parte de la Cicig, el ministro Velásquez continúa teniendo los privilegios que estable el acuerdo y "su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos".



Incluso, el portavoz de la ONU recalcó que el secretario general de la organización, António Guterres, está preocupado por las informaciones que sugieren que se está llevando a cabo una "enjuiciamiento penal contra aquellos que trataron de arrojar luz en casos de corrupción y trabajaron para reforzar el sistema de justicia en Guatemala".



En el artículo 10 del documento se lee: “El personal internacional disfrutará de los privilegios e inmunidades otorgados a los expertos en misiones de las Naciones Unidas... En particular disfrutarán de: (b) Inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la Cicig”.



Así, la inmunidad de los comisionados permanece incluso después de prestar sus servicios a la Comisión. El Convenio, además, indica que estos privilegios solo podrían dejarse de gozar si el funcionario renuncia a ello y debe recibir la autorización del Secretario General de la ONU.