Celebración de San Valentín dejaría cerca de 25 millones de dólares en ventas en Colombia

La economía Colombia sigue mostrando síntomas de recuperación, los comercios ahora se preparan para las ventas del día de San Valentín y se estima que se dé un repunte luego de la época escolar. PayU, empresa global líder en el procesamiento de pagos en línea, señaló que el día de San Valentín se ha convertido en una fecha ideal para el crecimiento de las ventas agrupado en sectores como moda, flores, restaurantes, viajes, turismo entre otros.



“Sin lugar a dudas esta es una fecha muy importante para el comercio en el país. En PayU esperamos ventas superiores a los 25 millones de dólares y un crecimiento de más del 35% de la misma fecha, pero del año 2021”, afirmó Carlos Fajardo, Gerente de mercadeo de PayU.



Para Diana Patiño, gerente de mercadeo de Plaza Imperial “Las cifras señalan 50% de las personas invierten entre $80.000 y $200.000 como ticket promedio para sus regalos de esta fecha, siendo los dulces y chocolates los más populares (47%), seguido de flores con (18%), accesorios y perfumes con (12%) cada uno y finalmente, ropa con una intención de compra de 6%”.

Aunque el mercado de compradores en el país en esta fecha es diverso, el mayor número de transacciones se realizan en las principales ciudades del país; Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, siendo los anillos de compromiso, perfumes, cremas, tecnología, ropa, peluches, relojes, billeteras, planes turísticos, cupones de restaurante, flores, chocolates, tarjetas y cojines, los productos más apetecidos durante esta temporada.

Recomendaciones para una compra segura



Si está interesado en adquirir regalos para esta época busque las categorías con las mejores promociones, sistemas de pago y sitios web certificados que le llevarán sus compras a la puerta de su casa. Pida sus productos con anticipación, para no tener problemas con los tiempos de envío, use páginas web seguras y haga las búsquedas y compras desde dispositivos propios, compare precios, valide la reputación del vendedor y los comentarios de sus clientes y utilice el método de pago más cómodo: Tarjetas, efectivo, contra-entrega, etc.