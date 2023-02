CDT, una buena opción de ahorro con ganancias de hasta 16,2% a 360 días

Uno de los propósitos de los colombianos no solo es ahorrar, sino invertir y dentro de las opciones que ofrece el mercado están los Certificados de Depósito a Término, CDT, que se han posicionado como una opción de inversión, de ahorro y ganancia, pues pueden generar rendimientos de hasta el 16,2% y con un plazo de 360 días dependiendo del banco. Por ejemplo, entre más alto sea el plazo y el monto a invertir, generalmente la rentabilidad esperada será mayor.



“A mayor plazo y monto mejora la tasa de interés, pero no se debe olvidar que ese interés no es el único motivo a la hora de invertir y escoger, lo es también la solidez de la entidad financiera y que mejor que esté regulada por la Superintendencia Financiera”, explican los expertos.



Una pregunta frecuente en cuanto a los CDT es si posible retirar el dinero antes del tiempo establecido. En la mayoría de los casos no es favorable porque las penalidades pueden hacerle perder los intereses ganados durante los mes.



Por eso, es clave que consulte las condiciones que tiene cada entidad antes de invertir. Sin embargo, el CDT puede ser negociado en la Bolsa de Valores de Colombia. Este es un proceso que se hace a través de una comisionista de bolsa, negociando el valor del producto y recibiendo el precio que establezca el mercado.



Por otra parte, puede buscar una persona que se lo compre y, de esa manera, recibe el dinero que invirtió, transfiriendo el título valor.

Hasta septiembre del 2022 los hogares del Valle tenían en los bancos $37,3 billones. De estos, $18 billones están en cuentas de ahorro y $10 billones en CDT, según datos de la Superfinanciera.