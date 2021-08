Café y cacao buscan nuevos mercados internacionales

El departamento del Huila será el epicentro de la primera edición de la la Feria del café, cacao y agroturismo, que se desarrollará desde el 2 hasta el 4 de septiembre en la ciudad de Neiva.



Con tres escenarios, los participantes podrán disfrutar de eventos simultáneos. Desde la pandemia, será el evento más grande con público presencial y transmisión virtual, junto con ruedas de negocios y la transmisión de una catación de microlotes de café del Huila en Roma (Italia).



Cuando se habla de café se piensa inmediatamente en las zonas cafeteras tradicionales que comprenden el eje cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda), pero desde hace unos años el Huila trabaja en este sector de la economía y le está apostando al café de calidad para seguir siendo el mayor productor de café a nivel nacional.



Lea además: Repunta el turismo en varios destinos del Valle del Cauca



“Esta feria nos abrirá las puertas para mostrar las maravillas y riquezas de nuestro departamento. No solo somos el mayor productor de café, tenemos el mejor café del mundo y es lo que queremos hacer valer, no solo con orgullo si no que nos signifique riqueza y calidad de vida para nuestros productores. El Cacao es otra de nuestras apuestas, hoy por hoy el cacao del Huila es el mejor pago que el del resto del país. Somos el departamento con mayor destinos turísticos de biodiversidad y agroturismo“, apuntó el Gobernador, Luis Enrique Dussán Lopez.

El evento que será transmitido el sábado 4 de Septiembre, contará con alrededor de diez empresas compradoras de café en el continente europeo, se informó.

Desde hace muchos años el departamento ha venido implementado metas de crecimiento en este sector económico, que lo pone en la actualidad y desde hace 10 años como el mayor productor de café de Colombia, y junto al Tolima, Cauca y Nariño, ser reconocidos como el nuevo eje cafetero de la calidad de café.



El Huila representa el 18,37% de la producción nacional, cifra equivalente a 2.553.000 de sacos de 60 kilos verdes. Como si fuera poco, el departamento es el mayor exportador de café especial de Colombia y tiene los dos municipios (Pitalito y Acevedo) más productores de café del país. Así es como el 74% de los trabajadores del campo en el departamento se dedican al cultivo del café, generando 100.931 empleos directos.



Lea también: Con sello de calidad, buscan promover exportación de pescado colombiano



Referente al cacao, el departamento es el quinto productor de cacao del orden nacional, representó en el 2020 el 7 % de producción en el país, produce más de 4.000 toneladas de cacao al año y se proyecta con 10.000 nuevas hectáreas para la siembra de cacaos finos en los próximos 2 años.

Habrá una catación a cargo de Andrea Matarangono, 20 microlotes de café (finalistas del primer Concurso de Cafés de Alta Calidad del Huila).