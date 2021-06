"Buenaventura se descongestionará en dos meses", dice Mincomercio

Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde hace 45 días por cuenta del paro y los bloqueos viales el comercio exterior colombiano afronta graves dificultades, tanto que miles de empresas no cuentan con materias primas, a la vez que los exportadores están en riesgo de perder clientes al no poder cumplir el despacho de mercancías, café y otros productos.



Y, aunque, mediante las caravanas de camiones escoltadas por la fuerza pública se ha logrado evacuar carga desde el puerto de Buenaventura, la situación todavía preocupa, pues ese proceso logístico tardaría al menos dos meses, pues en bodegas y patios hay represadas 600.000 toneladas.



Pese a las alteraciones del orden público, la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba, sostiene que los acuerdos de libre comercio firmados por Colombia no están en riesgo, tras considerar que la reactivación económica ayudará a superar la actual coyuntura por el covid y el estallido social.



A usted, Ministra, le tocó un momento difícil, no solo por la pandemia, sino por el paro y los bloqueos. ¿Cómo visualiza las salidas para el comercio exterior colombiano frente a esta encrucijada?



Las proyecciones indican que se ha dejado de exportar casi el 60% de los productos que normalmente están saliendo. Por supuesto, el impacto ha sido enorme para las empresas. El Gobierno tiene en marcha una serie de medidas que se implementaron desde el momento en que comenzaron a presentarse los bloqueos, comenzando por el diálogo. En Cali escuchamos a empresarios y comerciantes, cuyos negocios fueron vandalizados, lo mismo que a los gremios, al sector de la cultura y a las fundaciones, y todos coincidieron en que hubo un mecanismo de diálogo inicial. Y nos llamó mucho la atención con Asocaña que nos habló de 70 bloqueos que afectaron a los ingenios azucareros, y que el 80 % de ellos se levantaron a través de una metodología de diálogo creada hace varios años, lo cual fue muy interesante.



¿Qué pasó con el 20 % restante de esos bloqueos?



El resto eran bloqueos violentos y vandálicos, y por eso se pidió la intervención del Ejército. Desde el Ministerio estuvimos atentos a las intervenciones de la Fuerza Pública para levantar esos bloqueos y acompañando a los diferentes empresarios exportadores y de todos los tamaños que necesitaban las materias primas para su producción, y que se incorporaran a las primeras caravanas (de camiones) y en las operaciones de cabotaje en el puerto de Buenaventura. Se logró poco a poco aumentar el tráfico de camiones y tractomulas acudiendo a un esquema de confianza, pues algunos de los conductores habían sido agredidos. Hasta el viernes se había reportado la salida de 2.580 camiones desde el puerto.



En otras palabras, la situación ha mejorado con Buenaventura…



Sí. Ha mejorado sustancialmente, ya que por los bloqueos hubo momentos en que salían apenas 14 camiones hasta hace tres semanas de las instalaciones portuarias.

Usted visitó el puerto, pero ¿cómo sacar pronto 600.000 toneladas de carga que siguen represadas ?



De acuerdo a lo hablado con los operadores ese proceso logístico tomará por lo menos dos meses para llegar a los niveles normales de carga y de contenedores en el puerto. Evacuar esa carga no es una tarea fácil.



Teniendo en cuenta la delicada situación de orden público ¿está en riesgo el cumplimiento los Tratados de Libre Comercio que firmó Colombia?



Los bloqueos no tienen en riesgo esos acuerdos. Los tratados comerciales contemplan precisamente circunstancias particulares que se puedan presentar. Para enfrentar esta situación a través de las oficinas comerciales de Colombia y las embajadas, y mediante el programa ‘Conectados’, diseñado por ProColombia, se adelantan gestiones ante los clientes y compradores internacionales que no han recibido diferentes productos, para explicarles las medidas tomadas por el Gobierno. Se trabaja, asimismo, con la Dian, ICA, Invima y la Policía Fiscal y Aduanera en agilizar los procesos de nacionalización (de mercancías y materias primas) que estaban acumulados. De forma adicional, hay conversaciones permanente con las navieras y los operadores para agilizar todos estos procesos logísticos.



Muchos exportadores, en especial los cafeteros temen perder mercados al no poder cumplir con los despachos, mientras las soluciones van lentas. ¿Qué les responde frente a este reclamo?



La situación no solamente en el sector cafetero, si no en el agro en general ha sido muy difícil. A la Federación Nacional de Cafeteros y a los demás exportadores les hemos explicado que el Gobierno está abordando diálogos con los compradores para darles un parte de tranquilidad sobre la mejora de la situación portuaria, que ojalá sea lo más rápido posible.

¿Cómo blindar no solo al puerto de Buenaventura, sino a los del resto del país frente a futuros bloqueos para evitar afectaciones al comercio exterior?



Es un tema que no tiene una solución inmediata, porque todo pasa por obras de infraestructura (vial y otras), y teniendo en cuenta la ubicación del puerto nos dimos cuenta cómo se puede bloquear. Eso va a tomar un tiempo y por supuesto se están programando las futuras inversiones a ejecutar para evitar futuras parálisis de la operación portuaria. Con el Ministerio de Transporte estamos estudiando lo relativo a proyectos de concesión contemplados para el suroccidente del país, y qué alternativas se podrían adoptar.



Eso incluiría modernizar y ampliar el aeropuerto…



Ese es precisamente uno de los proyectos que se tienen contemplados.



¿Se ha dispuesto alguna estrategia de emergencia para recuperar el terreno perdido en materia exportadora en este año tan complicado?



Estamos adelantando todo un trabajo con diferentes compradores y clientes de Colombia en el exterior y en la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno. Precisamente, en virtud de esas medidas las exportaciones no mineras entre enero y abril sumaron US$5.700 millones para un crecimiento del 21,3%, el valor más alto registrado desde el 2008. Frente a tales resultados, estamos estudiando qué medidas de protección comercial se pueden implementar bajo el marco de los acuerdos que tiene suscritos Colombia. Además, vamos a acelerar los procesos de política pública para la reducción de los tiempos de exportación, y la meta antes de finalizar este Gobierno es que esos tiempos se hayan disminuido en un 30 %. Por ahora vamos en un 12 %. También se contempla la eliminación de medidas para-arancelarias que de alguna manera retrasan las ventas al exterior, más la revisión de aspectos de corte financiero, que nos han pedido reiteradamente.

¿Cuál es su bandera para que Colombia pueda elevar su cuota comercial en los mercados del mundo cuando todo se normalice?



Son esas medidas que el Gobierno viene adelantando. Cuento con la gran fortuna de haber tenido como mi antecesor a José Manuel Restrepo, (hoy Ministro de Hacienda), quien fijó unas políticas muy claras para este tipo de acciones, entre ellas la ventanilla única que facilita los procesos de comercio exterior. Y también ver qué medidas dentro de los acuerdos comerciales se pueden implementar para la protección de la industria nacional.



Los analistas siempre afirman que Colombia es solo café, carbón, petróleo y flores por su gran peso en la balanza comercial. ¿De qué manera se puede diversificar más esa canasta exportadora?



Precisamente dentro de las políticas del presidente Duque figura un aumento de los niveles de productividad y competitividad del país. Cuando logremos eso podremos diversificar más nuestra oferta exportadora, incorporando a su vez un componente de tecnología, lo mismo que de manufacturas en esa misma línea. Esta es una de las apuestas del Gobierno.

¿Ve muy lejana, o no, la recuperación de las ventas a Venezuela, país con el que llevamos malas relaciones en los últimos años?



Hace poco se dio la reapertura fronteriza con el vecino país, pero eso no significa ningún pacto en materia de relaciones comerciales con Venezuela. Por el momento no hay una decisión tomada al respecto.



¿Es posible mantener indefinidamente medidas y apoyos como el Paef en favor de las empresas que enfrentan dificultades?



La solicitud ha sido esa por parte de los empresarios, pero teniendo en cuenta la situación fiscal, el Gobierno anunció que el Paef irá hasta el mes de diciembre junto con el paquete de apoyos por parte del Fondo Nacional de Garantías. Es un esfuerzo fiscal muy importante, y todo dependerá de los consensos que se construyan alrededor de la reforma tributaria que lidera el ministro Restrepo. Hay que esperar esos resultados.



¿Visualiza una nueva meta exportadora, pues la trazada seguramente no se cumplirá?



La meta establecida por el Gobierno Nacional es de US$25.000 millones para el 2021. Obviamente, que la misma se fijó mucho antes de los bloqueos y una vez tengamos las cifras oficiales de las exportaciones al mes de mayo se tendrá que ajustar esa meta.

Confianza para lo que viene



Muchos dicen que el país retrocedió al menos diez años...



La situación ha sido muy difícil para todos, aunque hay cifras que nos brindan optimismo. Por ejemplo, la cifra de crecimiento económico

del primer trimestre que fue del 1,1 %, es muy positiva.



Igual es la perspectiva del Banco Mundial que fijó ese crecimiento para el 2021 en 6 %, por encima del nuestro que es del 5 %.



Pese a esta coyuntura los inversionistas siguen viendo a Colombia

como un país atractivo. Junto al trabajo conjunto con el empresariado, podremos superar estas pérdidas que han sido dramáticas.