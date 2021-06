Bloqueos han generado pérdidas por $400 mil millones al sector hotelero

Andrés Camilo Osorio

El sector hotelero ha sido otro de los renglones afectados por las protestas y los bloqueos viales en los últimos 30 días. Tanto que el presidente de Cotelco, Gustavo Toro, el gremio de esa industria, asegura que se han perdido $400.000 millones ante la imposibilidad de los turistas y viajeros de utilizar las carreteras y calles de pueblos y ciudades.

La situación llevó a que la mayoría de los establecimientos de alojamiento estén ahora sin huéspedes, generando así desempleo, aunque se confía en una recuperación para el segundo semestre.

¿Hasta el momento cuál ha sido el grado de afectación al sector hotelero por los bloqueos que aún persisten en muchas vías del país?

Por causa de los bloqueos se han perdido $400.000 millones desde el 28 de abril hasta finales de mayo. Y pueden seguir aumentando de mantenerse los obstáculos a las carreteras y vías públicas. Esto ha sido muy duro para los hoteles, ya que hemos tenido una cancelación del 53% en las reservas de habitaciones y nuestro pronóstico era que en mayo estaríamos en 32% de ocupación y estamos en el 21%. Es decir, que por cuenta de los bloqueos se han perdido once puntos porcentuales en ocupación, siendo los departamentos más afectados Valle, Cauca y Nariño.

¿Qué viene entonces teniendo en cuenta la reapertura de muchas actividades económicas, si aún el paro sigue?



La esperanza es que haya más desbloqueos. Para el sector turístico la movilidad es fundamental. Si los colombianos no pueden hacerlo no hay turismo, ya que la gente no quiere salir a las carreteras por miedo a enfrentarse a un bloqueo y que le quemen su carro, o ser víctimas de cualquier acto de vandalismo. Es fundamental que haya garantías y seguridad.

¿Cuántos empleos se han perdido por esta crisis y las afectaciones por el Covid-19?



Veníamos en una recuperación del empleo, y por supuesto eso se frenó. Obviamente que al llegar la reactivación los hoteles volvieron a contratar personal. Hasta antes de los bloqueos el sector había recuperado 18.000 empleos, eso fue a diciembre del 2020, de los 43.000 que perdimos, y ahora los hoteleros dejaron de contratar porque no necesitan gente al caer la ocupación.

¿Cómo visualiza la situación del sector?



Estamos esperando esencialmente que cesen los bloqueos. Sin movilidad es imposible una reactivación del turismo. Lo segundo es que se amplíe el Programa de Apoyo al Empleo Formal, Paef, hasta diciembre de este año con el beneficio del 50% de un salario mínimo por cada empleado de la industria, lo cual nos parece muy importante.

¿Cómo recuperar hoteles y hostales, en especial los más pequeños hoy al borde de la quiebra?



Todo depende del tamaño del establecimiento. Sin embargo, el tema es el de acompasar los créditos con plazos más amplios, ya que seis meses son insuficientes para comenzar a pagar el capital, pues no habría cómo cubrir los intereses. Hemos venido solicitando desde algún tiempo que debería otorgarse un periodo muerto o de gracia de al menos un año en el pago de capital e intereses. Al final de ese periodo se empezarían entonces a amortizar las deudas mientras los establecimientos se recuperan.

Las refinanciaciones del Programa de Apoyo a los Deudores, PAD, se han quedado cortas…



Claro. Así es. Cotelco está pidiendo un plazo de seis a siete años mediante el apoyo a través del Fondo Nacional de Garantías, el cual está en un 90% y el presidente (Duque) anunció que se iban a extender esas garantías hasta el mes de diciembre de este año. Indudablemente, el respaldo del fondo es fundamental para que la banca reaccione.

¿Cuántos hoteles se han cerrado?



Hay hoteleros que han resistido con muchas dificultades. Los cierres hasta ahora representan un 2% en la muestra de Cotelco. Sin embargo, no hay cierres masivos de establecimientos. Ese 2% son alrededor de 160 hoteles en todo el país, pero bajo la muestra de Cotelco son 18.