Bancos centrales buscan alternativas para equilibrar crisis financiera en Europa y EE.UU.

Los principales bancos centrales están tironeados entre la necesidad de seguir subiendo las tasas de interés para controlar la inflación y frenar las alzas para evitar desestabilizar aún más al ya vapuleado sector bancario y a los mercados bursátiles.



¿Por qué las tasas están en el centro del debate?

Las tasas de interés, que durante un largo periodo se mantuvieron próximas a cero, llevan meses en alza. El objetivo de esta política monetaria es desacelerar el incremento de los precios.



El banco californiano Silicon Valley Bank, SVB, que entró en quiebra la semana pasada, no logró adaptarse lo suficientemente rápido a este nuevo entorno. El alza de las tasas desvalorizó algunos de sus activos, que terminó vendiendo a pérdida para aplacar la falta de liquidez.



Ahora, existe un temor por la salud de otros establecimientos que son percibidos como frágiles.



Varios bancos regionales en Estados Unidos están bajo presión, como First Republic, pero también gigantes de las finanzas como Credit Suisse.



Ahora, la pregunta es si los bancos centrales pueden correr el riesgo de agravar el problema, si persisten en una línea dura contra el alza de los precios.



¿Qué hizo el BCE?

Pese a las turbulencias de los últimos días, el emisor del euro decidió el jueves mantener el rumbo y subir los tipos 0,5 puntos, en sintonía con el anuncio al término de su anterior reunión de política monetaria.



Para Eiko Sievert, de la agencia calificadora Scope, esto muestra la "determinación" para controlar la inflación, aunque señaló que "el ritmo debería ralentizarse"



La presidenta del BCE, Christine Lagarde, realizó un ejercicio de equilibrismo el jueves destacando que si los bancos son sólidos, no va a ser necesario hacer "concesiones", ni sobre la estabilidad financiera ni sobre la estabilidad de los precios.



Lagarde afirmó igualmente que está dispuesta a intervenir "si fuera necesario" para proteger el sistema financiero.



"Nadie está en mejor posición que el BCE para analizar la situación real de los bancos de la zona euro" y un cambio de opinión de última hora podría incluso "haber enviado la señal equivocada" de que el sistema bancario es más frágil de lo que se percibe desde el exterior, afirmó el experto Lorenzo Codogno.



¿Cuáles son las opciones para la Fed?

El emisor estadounidense, la Reserva Federal, se comprometió el fin de semana pasado a prestar los fondos necesarios a los bancos en apuros para hacer frente a las demandas de retiro de sus clientes y ya ha entregado cerca de 12.000 millones de dólares.



Ahora, la pregunta clave es si la Fed va a volver a subir las tasas el miércoles y cuánto.



Actualmente, los mercados esperan una subida de 0,25 puntos y los expertos consideran la posibilidad de que se termine con el ciclo de alzas. En el contexto actual, queda casi descartada la subida prevista inicialmente de 0,5 puntos.



"La Fed está mucho más limitada que el BCE", que "puede contentarse con anuncios", ya que la supervisión bancaria estadounidense "no es tan buena" como la europea, afirmó Paul Chollet, economista de Crédit Mutuel Arkéa.



Estados Unidos ha relajado en los últimos años las normativas para los bancos más pequeños.



En cambio, "los bancos europeos aprendieron la lección de la crisis de la deuda", reforzando la supervisión bancaria y los mecanismos en caso de crisis en la zona euro, explicó Allianz Trade en un comunicado.



El desafío de la inflación

En Londres, está previsto que el Banco de Inglaterra, BoE, mantenga sus tasas en la reunión del jueves, tal y como lo indicó en su última reunión.



Pero el BoE tiene la costumbre de sorprender a los inversores y no queda descartada una subida.



En tanto, se prevé que el Banco Nacional de Suiza (BNS) "siga con sus alzas" frente a la inflación, consideró Adrian Prettejohn, de Capital Economics. Y ello, "pese a la crisis que afecta a Credit Suisse", afirmó.