Banco de la República subió tasa de interés a 10 %

La Junta Directiva del Banco de la República confirmó este jueves que las tasas de interés se elevaron en 100 puntos básicos llevando los tipos al 10%, un nivel no visto hace más de 14 años. Seis directores votaron a favor de esta decisión y un miembro de la Junta se inclinó por un incremento de 50 p.b.



La última vez que las tasas de referencia del Banco de la República estaban en doble dígito, exactamente en 10% fue cuando la reunión de julio de 2008 intervino los tipos, luego del coletazo de la crisis de ese año con la caída de Lehman Brothers.

Se trata de la décima reunión consecutiva de la Junta en la que deciden subir los tipos de interés como fórmula para controlar la inflación. Precisamente el pasado 5 de septiembre, el Dane informó que el Índice de Precios al Consumidor en agosto se elevó hasta 10,84%, en ese momento, por un nuevo repunte del precio de los alimentos.



Solo el mes pasado la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, el principal jalonador de la inflación, presentó una variación de 1,85%, lo que llevó el IPC anual de este rubro a 25,57%, por mucho la división de gasto más alta de todos los indicadores que sigue el Dane.



El Emisor reportó que las expectativas de inflación de mediano plazo aumentaron y se situaron lejos de la meta de 3%. En el caso de los analistas económicos, la encuesta del Banco de la República mostró que entre agosto y septiembre la expectativa de inflación para el final de 2023 pasó de 5,5% a 6,3%, según la mediana de la muestra.



Paralelo, el Banco agregó en su reporte que "para los próximos meses meses hay señales de desaceleración en la actividad productiva. El equipo técnico revisó su pronóstico de crecimiento para 2023 de 1,1% a 0,7%".

Crecimiento económico

El gerente del Emisor, Leonardo Villar, explicó que el ritmo de actividad económica se mantuvo dinámico en el segundo trimestre. "Sobre esta base el equipo técnico aumentó el pronóstico de crecimiento del PIB para 2022 de 6,9% a 7,8%".



"El cambio en las proyecciones va en dos direcciones, la primera, es que aumentó en casi un punto porcentual el crecimiento previsto para este año, el ingreso real de los colombianos aumentaría más. Esto significa que el ingreso será más alto de lo que estábamos previendo hace dos meses, y también será más alto de lo que creíamos mucho atrás. El nivel de ingreso de los colombianos va a ser más alto de lo que esperábamos en el informe de política monetaria de julio o mucho antes", agregó Villar.



El gerente insistió en que el nivel de ingreso es mayor no solo este año sino en 2023, "lo que pasa es que como crecimos más este año, la tasa de variación del año entrante será menor" por lo que podrían revaluar sus proyecciones del siguiente año.



El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, durante la entrega del reporte de tasas defendió la medida, "todos los bancos centrales del mundo han aumentado tasas, y sin embargo la inflación no ha cedido, ni aquí ni en muchas partes, eso es lo frustrante, son dinámicas de oferta que se agudizaron con la invasión a Ucrania.

Subida de la gasolina

Desde octubre la gasolina subirá $200 según lo que planea el Gobierno, por eso Ocampo explicó que no esperan fuertes presiones en la inflación con este incremento. "El alza de gasolina no va a afectar la inflación. la estimación es que la afecte en menos de dos décimas que se aproximan a cero".



El ministro destacó que "en el Acpm estamos capturando el efecto a la baja de los precios internacionales del biodiésel que entra 10% en Colombia proveniente de la palma". Adelantó que para el próximo año "aún no hay dirección del Presidente en el aumento de precios".



Carolina Soto, excodirectora del Emisor, agregó que "la dinámica económica sigue alta, si bien el ISE muestra que ya se está frenando un poco, las capacidades productivas siguen al máximo y por eso hay margen para seguir restringiendo ese auge. La inflación sigue subiendo y mientras no se vea un aplanamiento en la curva, no creo que el banco modifique su postural alcista".