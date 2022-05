¿Bajarán los precios y mejorará el servicio? Las inquietudes del acuerdo entre Avianca y Viva Air

En diciembre pasado, Eduardo Pabón viajó de Medellín a Cali por la aerolínea Viva Air y el tiquete le costó $68.000. La semana pasada debió pagar $52.000 adicionales en esa misma ruta, pero esta vez por Avianca. Es decir, el tiquete le costó $120.000.



En razón a ese aumento, dijo que prefería seguir viajando con Viva para ahorrarse unos buenos pesos. Sin embargo, cuando se enteró de que esas dos compañías están pensando en unirse para ser parte de un mismo grupo empresarial, como se anunció el pasado 29 de abril, le asaltó una gran preocupación. Eduardo cree que el acuerdo acabará con la buena oferta de Viva, la cual ha sido pionera en los viajes de bajo costo en el país.



Así como Eduardo, muchos usuarios tienen múltiples dudas y preocupaciones y se preguntan si en el largo plazo esta alianza será para su beneficio o, por el contrario, será más costoso viajar.



Dos posibles panoramas aparecen en medio de esta discusión. El primero apunta a que esta unión, en la que Avianca y Viva Air operarían bajo una misma casa matriz, sería positiva en materia de conectividad, pues los pasajeros tendrían un amplio abanico de destinos y mayor facilidad de acceso en vuelos de corta, mediana y larga distancia, con una oferta robusta y variada.



El segundo tiene que ver con el impacto que tendría en los precios de los tiquetes, sin duda uno de los efectos que más genera interés entre los viajeros.

7'775.051 pasajeros nacionales se movilizaron en Colombia entre enero y marzo de 2022.

4'108.379 pasajeros internacionales se movilizaron en Colombia entre enero y marzo de 2022.

Varios usuarios han opinado en redes sociales que el acuerdo “monopoliza el mercado aéreo colombiano” y aseguran que indudablemente esto traerá consigo un alza en el valor de los pasajes y que los más perjudicados serán los consumidores.



Hay que tener en cuenta que la participación de Avianca en el mercado aéreo nacional es del 36,6 % y que Viva Air tiene el 16 %. De llegar Viva a formar parte del mismo holding que Avianca Group, las aerolíneas abarcarían en conjunto más de la mitad del mercado en el país, lo que aviva las inquietudes.



Ahora bien, Roberto Kriete, accionista y presidente de la Junta Directiva de Avianca, comentó que “este nuevo y sólido grupo de aerolíneas beneficiaría a los clientes al tener una estructura de costos más eficiente que permitiría ofrecer precios aún más bajos”.



Sin embargo, lo que Kriete proyecta de manera tan positiva podría tomar otro rumbo a largo plazo, piensan algunos analistas.



Con base en lo anterior, Julio César Alonso, director del Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi, comentó que si tanto Avianca como Viva van a competir en dos mercados diferentes, este acuerdo no traería problemas para los consumidores, porque la oferta competitiva se mantendría igual.



“No obstante, lo que podría llegar a ocurrir es que los costos de operación de Viva lleguen a disminuir por estar bajo la misma sombrilla del holding de Avianca, lo que puede provocar una caída en las tarifas”, anotó.



Al respecto, Alonso recalcó que las entidades reguladoras, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio y la Aeronáutica Civil, deben cuidar que no se ponga en peligro el derecho a la competencia y así evitar que en el futuro las demás aerolíneas se vean forzadas a salir del mercado al no poder mantener precios bajos.

Analistas opinan que el propósito de

esta alianza es mejorar la rentabilidad

de las aerolíneas y, a su vez, mejorar los servicios, ampliar la oferta y unificar las tarifas.

Si eventualmente eso sucediera, en el país se podría producir una concentración mayor o una monopolización del mercado, como lo advierten los mismos usuarios. Incluso se pagarían precios más elevados. “Por tal efecto, los viajeros serían los directamente perjudicados”, añadió.



Por otra parte, algunos usuarios comparan este acuerdo con aquel que se formalizó en el año 2002, cuando la ya extinta aerolínea colombiana Aces se fusionó con Avianca, que en su momento era su mayor competidor, para formar parte de la ‘Alianza Summa’, en la que estaba incluida la Sociedad Aeronáutica de Medellín, SAM, que según los mismos usuarios acabó con la compañía, pues, posterior a la fusión, Aces comenzó a ver afectados sus ingresos hasta ser liquidada en octubre de 2003.



Declan Ryan, socio fundador de Viva, dijo que “aún es muy temprano para saber qué puede pasar, porque lo que ha sucedido es que se anunció que un holding ahora es dueño de las dos aerolíneas, pero no tienen una aprobación formal de fusión”.



Además advirtió que la última vez que hubo una fusión fue con la ‘Alianza Summa’, en la que “vimos cómo creció la tarifa promedio de los tiquetes y se volvió exageradamente caro viajar en Colombia. Por lo que esperamos que esto no vaya a ser lo mismo”, añadió el fundador de Viva.



Teniendo en cuenta que hace una década no existía el modelo de las aerolíneas de bajo costo en Colombia, ni se proyectaba que llegaría para quedarse, el abogado en derecho aeronáutico Juan Felipe Reyes planteó que acabar con Viva Air sería inviable, no solo para el mercado aéreo y para el consumidor, sino también para Avianca como compañía, pues lo que sucedió con SAM y Aces fue bajo otro modelo económico en el que no existían los mercados del bajo y ultra bajo costo.



“A las aerolíneas les interesa ofrecer más servicios y vender más. Avianca está interesada en fortalecerse como compañía. Reducir o acabar con Viva sería aislarse de un mercado dominante”, dijo el abogado Reyes.

Si algo es claro es que Viva Air aterrizó en Colombia para democratizar el transporte aéreo y revolucionar el mercado con un modelo de bajo costo que hoy en día permite a millones de personas volar dentro del país por menos de $100.000 por trayecto.



Los analistas coinciden en que si bien es comprensible la preocupación de los usuarios, el panorama pinta más positivo que negativo y, por el contrario, esta alianza traería consigo más beneficios para los viajeros, ya que podría ayudar a unificar tarifas y brindarles la posibilidad de conectar con muchos más destinos, diversificar los servicios y ofrecer tarifas más bajas.



Es importante destacar que cualquier decisión de tener bajo un mismo grupo empresarial la administración de las dos aerolíneas estará sujeta a las autorizaciones regulatorias.



En otras palabras, hasta que se obtengan dichas autorizaciones, Viva seguirá compitiendo con las líneas aéreas de Avianca Group y la forma en la que los usuarios, proveedores, empleados y entidades se relacionan con cada una seguirá siendo la misma.



En síntesis, con alianzas o sin ellas, la competencia seguirá al ‘rojo vivo’.

Balance aéreo 2021

Con un total de 30.531.412 pasajeros movilizados cerró el 2021 en materia de movilización aérea en Colombia. De este total, 22.534.330 fueron pasajeros nacionales.



El año pasado el sector alcanzó una recuperación de 83 % en relación con los pasajeros nacionales movilizados en el 2019, mientras que en la movilización de pasajeros internacionales se logró una recuperación del 56 % frente al 2019, con un total de 7.997.082 viajeros.



El mes de mejor comportamiento en 2021 fue diciembre. Se movilizaron 4.020.754 usuarios y la recuperación logró el 5,81 % en relación con el mismo mes de 2019, cuando se movilizaron un total de 3.799.666.