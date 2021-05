Aumentó precio del dólar después de que Colombia perdió grado de inversión

Valentina Rosero Moreno

Este jueves el dólar abrió en un precio promedio de $3.749,07, lo que representó un aumento de $66,41 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para la jornada de hoy se ubicó en $3.682,66.



El precio máximo registrado hasta el momento es $3.760,00, mientras que el mínimo $3.740,00. Durante la jornada se han negociado US$83 millones a través de 180 transacciones.



El repunte de la divisa estadounidense se da en respuesta a la decisión de la agencia Standard & Poor's Global Ratings de bajar la calificación de Colombia a BB+ con perspectiva estable, quitándole grado de inversión al país en medio de la crisis socio-política y tras el retiro del proyecto de reforma tributaria.



“Creemos que el ajuste fiscal de Colombia resultará más prolongado y gradual de lo que se esperaba anteriormente, disminuyendo la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas. Por lo tanto, bajamos nuestra calificación en moneda extranjera a largo plazo de Colombia a ‘BB +’ de ‘BBB-”, comunicó la firma.



Con esta rebaja, la deuda del país entra a la categoría de grado de no inversión especulativo para los estándares de S&P. En cuanto a las otras agencias calificadoras, en el caso de Moody’s la nota se encuentra en Baa2, mientras que Fitch Ratings la mantiene en BBB-, un escalón por encima del grado de inversión.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, dijo que “debe pasar que los mercados se vuelvan muy volátiles y piensen que, si Colombia no es grado de inversión, seguramente las tasas de interés bajo las cuales le prestan al Gobierno en dólares deben subir, afectando o permeando las tasas de interés domésticas”.



Este precio no se veía desde el 12 de agosto de 2020. En lo que va del año ha crecido $317,07, desde que se presentó la reforma tributaria ha ganado $83,58, y desde que se retiro el proyecto, sumado a la renuncia del equipo económico del Gobierno, ha repuntado $8,93.



Por su parte, en lo que va de la semana ha subido $66,23 y desde que iniciaron las protestas creció $31,61. Hace diez años, cuando Colombia no contaba con grado de inversión el dólar se cotizaba a sobre $1.800.



Edgar Jiménez, profesor asociado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aseguró que "el dólar subirá en el corto plazo, pero estructuralmente podría empezar a moverse a la baja".



