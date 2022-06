Alfred, la plataforma ideada por tres colombianos que es aliada de los vehículos

Santiago Cala, 29 años, ingeniero industrial y de sistemas; Daniel Moreno, 24 años, administrador de empresas y Mauricio Mora, 24 años, administrador de empresas. Ellos son los artífices de Alfred, la plataforma que está diseñada para digitalizar los servicios relacionados con el automóvil en un solo lugar, incluidos la limpieza y el reabastecimiento de combustible, la realización de revisiones técnicas mecánicas, el cambio de aceite o llantas e incluso, reparaciones mecánicas complejas.



Lanzada en abril del año pasado, la plataforma logró posicionarse en seis ciudades importantes de Colombia: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali.



Reemplazar una rueda, lavar el carro, arreglar un motor, cambiar un aceite o hacer una revisión técnica puede ser una pérdida de tiempo para muchos e, incluso, una tarea muy aburrida para otros. Es por eso que estos tres jóvenes bogotanos amantes de los autos decidieron dar solución a un problema con el que muchas personas con vehículo luchan: el tiempo necesario para el cuidado y mantenimiento del carro.



El objetivo de creación de esta herramienta tecnológica se centra en tener una aliada de las familias y de los propietarios de vehículos, dado que este negocio está respaldado por una red de conductores que recogen el auto en el domicilio designado y lo regresan al lugar acordado una vez finalizado el servicio.



Todo esto, en virtud al amplio soporte técnico en el que los jóvenes han estado laborando y las más de 40 alianzas que han logrado integrar para ofrecer una variedad de servicios.



Alfred cuenta con alianzas de concesionarios como Inchcape, Distoyota, Autogermana, Marcali, Kyoto Motors, Los Coches, Carcaice, Colwagen, Grupo Andar, entre otros. Simultáneamente, trabaja de la mano con múltiples empresas, de las cuales se destacan el Grupo Falabella, GoPass, Banco de Occidente, Rappi, Zurich, Grupo Falabella y el Banco de Bogotá.



En menos de dos años, Alfred completó con éxito dos rondas de inversión. La primera de capital semilla la concretó en diciembre de 2019, cuando Inversiones Ventura invirtió US$150.000. En marzo del año pasado su modelo de negocio llamó el interés del Grupo Amarillo, por lo que les entregó US$250.000. Este año recaudaron US$2,5 millones por medio de una ronda de inversión en la que participaron inversionistas como Amarena, Latin Leap, H20, Newtopia y Wayra Hispam y empresarios de organizaciones como La Haus, Merqueo, Terpel, Ontop y Neivor. Las próximas metas de estos tres profesionales son posicionarse en México y lanzar la aplicación móvil.



Desde Bogotá, ciudad donde hoy reside, Daniel Moreno habló con El País:

¿Cómo se conocieron ustedes?

​

Santiago y yo nos conocimos en el colegio, estudiamos juntos toda la vida y siempre tuvimos una gran relación. A Mauricio lo conozco desde hace mucho tiempo gracias al mundo del automovilismo, ambos hemos estado inmersos en todo lo relacionado con los carros y la competencia; Santiago y Mauricio se conocieron hace poco, en un evento de automovilismo.



¿Cómo surgió la idea de crear Alfred?

La idea arrancó por parte de Santiago, él siendo ingeniero de sistemas e industrial, siempre buscándole soluciones a los problemas y gustándole los carros, se dio cuenta de que el mantenimiento y cuidado de los vehículos era un dolor de cabeza. Consiguió un conductor y le dijo: “venga, ¿por qué no ofrecemos el servicio de hacer las vueltas de mantenimiento a mis amigos, a los papás de mis amigos y a los amigos de mis papás?”. Empezó él y el conductor a hacer los servicios. Luego, llegó Mauricio y empezó a institucionalizarse la cosa, y ahora ya somos los tres formando el servicio.



¿A quién se le ocurrió el nombre?

El nombre también fue idea de Santiago y todo fue gracias a los superhéroes. Batman tiene a Alfred, un mayordomo que es el que le ayuda a hacer todas las vueltas que a él no le gusta hacer. Nuestra idea con el nombre es que las vueltas del carro les quitan tiempo a todos nuestros clientes que también son superhéroes, ya sea como arquitectos, abogados o periodistas. Nosotros somos ese Alfred que se encarga de todas esas vueltas.

¿Cómo funciona la plataforma?

​

Entras a www.alfred.com.co, te registras, das clic en solicitar servicio y llenas todos los datos. En los siguientes 15 o 20 minutos, si pides el servicio para el mismo día, te contactará un asesor de Alfred que va a acompañarte durante elservicio y te va a decir que recibió la solicitud. Si no tienes nada adicional, se te envía una consignación del conductor asignado, el carnet, cédula y link de seguimiento; ese link es para que una vez llegue el conductor, puedas rastrear tu vehículo en tiempo real con fotos. Es un antes y después para que cuando salga el automotor, puedas sentirte como si hubieses acompañado a tu carro virtualmente.



¿Qué los motiva a trabajar en un proyecto como este?



A los tres nos motiva el impacto que podemos generar al revolucionar la industria automotriz a nivel de Latino América. No pretendemos hacerlo solos, sino también de la mano de concesionarios, talleres, aliados y demás; no queremos que ellos sientan que vamos a quitarles el negocio, sino que vamos a revolucionarlo, porque realmente Alfred es una gran herramienta. Nosotros tenemos los mejores aliados en tecnomecánica, concesionarios y lavaderos que hacen parte de nuestro ecosistema. Son parte vital de ese producto y ese servicio final que brindamos.



¿Qué tanto ha crecido el negocio este año?

Ha crecido bastante. En enero hicimos 1800 servicios y cerramos en marzo con 300.000. Es decir, casi hacemos el doble en marzo que en lo que hicimos en dos meses.



¿Cuál ha sido el problema más grande que han tenido que enfrentar en este proyecto?

Yo creo que es poder crecer sosteniblemente. Me refiero a que todas las partes de la compañía funcionen armónicamente, hay mucha demanda porque Alfred está creciendo muy rápido y hay que tratar de seguirle el ritmo a nivel operacional.

Imagino que en algún momento no han estado de acuerdo los tres en alguna situación, ¿cómo lo han manejado?

​

Yo digo que uno ve al socio más que a la señora (risas), la verdad, el método que utilizamos es la comunicación. Nosotros siempre hemos sido muy transparentes con el otro, en lo que sentimos, pensamos y opinamos; también dándole esa misma transparencia a nuestros empleados. Ellos saben que si no están de acuerdo con algo, tienen toda la seguridad de comunicarlo, siempre pensando

que por más que haya diferencias, nuestra meta es cambiar esta industria y hacer las cosas de la mejor manera.



¿Con cuántos empleados y conductores cuenta la empresa?

​

Contamos con más de 100 empleados y con más de 80 conductores a nivel nacional. Alfred está avanzando muy rápido, porque están creciendo en aproximadamente 30 conductores al mes.



¿Ha ocurrido algún inconveniente con un vehículo?



En aproximadamente 25.000 servicios, hemos tenido alrededor de 24 incidentes y en ninguno de ellos hemos tenido algún daño mayor. Los daños que han ocurrido han sido mínimos: un rin, una llanta o el bómper. Lo más importante es que en caso tal de que pase una eventualidad mayor, estamos 100 % cubiertos por la aseguradora inglesa Chubb.



¿Ustedes también les hacen el mantenimiento a las motos o solo es a los automóviles? ¿Han pensado en hacerlo?

​

Estamos haciendo las últimas pruebas para lanzar Alfred Motos, para que todos los motociclistas también puedan empezar a disfrutar de su tiempo y que Alfred pueda encargarse de su mantenimiento.

¿Qué proyectos tienen a futuro?

​

El proyecto grande que se viene este año es la aplicación móvil. En este momento todo es a través de la web, pero estamos trabajando para crear una aplicación móvil dirigida a usuarios, conductores y aliados, buscando crear un ecosistema completo para que la experiencia sea mucho más rápida. Adicional a eso, queremos arrancar también en México para el último trimestre de este año o el primer trimestre del 2023. Aunque estamos creciendo mucho en Colombia, en México hay mucho potencial porque tienen las mismas necesidades que acá y, además, queremos posicionarnos ya como marca líder en cuidado y mantenimiento de vehículos.