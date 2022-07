¿Ahora sí piensan gravar las pensiones?

Nunca he estado de acuerdo que a los pensionados se le impongan impuestos, por diversas razones, entre esas por ser considerados en nuestra constitución un colectivo con especial protección -o en otras palabras- con cierto grado de vulnerabilidad.



Veamos a continuación las razones técnicas y sociales por las cuales considero inadecuado gravar las mesadas de los pensionados.



En primer lugar cuando una persona cambia de trabajador activo a pensionado, se enfrenta a una gran cantidad de transformaciones en su vida, en muchos casos con un enorme impacto en el presupuesto familiar.



La reducción del ingreso es severa, de acuerdo con nuestras evidencias puede llegar hasta el 80%, como resultado de la diferencia entre el salario del trabajador y su mesada.



Un par de casos de la vida real: una persona que ganaba $5.000.000 recibió el mes pasado una mesada de $2.000.000, 60% de reducción.



El otro ejemplo es un trabajador que tenía un salario integral de $20.000.000 y su mesada fue liquidada en $5.000.000.



Es decir, esa familia ve un descenso del ingreso del 75%. Vale la pena precisar que quien devenga sobre un salario integral, cotiza a pensión sobre un valor inferior, en razón a ello se ve una mesada aparentemente baja.



Como podemos observar es severa la reducción y se acentúa en la medida que era mayor el ingreso del trabajador antes de pensionarse.



De otra parte, se incrementa el costo de la EPS para el nuevo pensionado, pasando de pagar el 4% de su salario de cotización cuando era empleado a asumir el 12% del valor de la mesada.



Es decir, por un lado se reduce el ingreso pero por el otro aumenta el valor a pagar correspondiente a la salud pública.



Si bien es cierto la contribución al plan obligatorio de salud ha disminuido, dicha reducción solo aplica para mesadas inferiores a 4 salarios mínimos. Es pertinente también señalar que con el paso del tiempo las personas tienen más necesidad de comprar medicamentos, por tanto, deberán destinar mayor cantidad de dinero en adquirir los mismos, los cuales en muchos casos no son cubiertos por la EPS.



A lo anterior debemos agregar que para muchas familias el ingreso del pensionado es el único.



Ahora bien, lo que está planteando el Ministro de Hacienda del gobierno entrante es gravar las pensiones superiores a $10 millones, pero ese grupo de pensionados también vive las dificultades descritas anteriormente.



Además pagaron impuestos en su vida laboral, siendo inequitativo que ahora cuando estén adultos y requieren su mesada para enfrentar los desafíos de la vejez, se les agregue un nuevo gravamen.



Siempre me ha preocupado que al aprobarse un impuesto a las pensiones, nos suceda lo mismo que el 4 x 1000, que en principio era temporal y con un valor inferior. Es decir, se inicie con un gravamen a las mesadas más altas y posteriormente se reduzcan los montos afectando a los pensionados de menor ingreso. Por todo lo anterior, no estoy de acuerdo con gravar a ningún pensionado.