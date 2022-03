¿Acabar los fondos de pensiones?, analistas opinan sobre la propuesta de Petro

Las propuestas y afirmaciones que ha hecho el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sobre el sistema pensional colombiano han causado revuelo en el país.



A través de diferentes foros en los que ha participado, el candidato de la izquierda ha dicho que en el país no hay un sistema pensional, sino un sistema de utilidad bancaria en el que se han olvidado de los derechos de los colombianos a tener una pensión. En razón a eso los fondos deben ser modificados o incluso acabarse.



En consecuencia propone un modelo mixto en el que participen los fondos privados y Colpensiones de manera complementaria.



“Me refiero a un mecanismo de reparto simple y de pilares. Eso significa que los colombianos que perciban ingresos altos coticen a pensión de la siguiente manera: hasta cuatro salarios mínimos legales en Colpensiones y de allí en adelante en los fondos privados”, dijo.



Agregó que las estadísticas muestran que toda persona que cotice sobre menos de cuatro salarios mínimos no logra pensionarse en los fondos privados.

Reacciones

Lo primero que dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones y cesantías, es que el tema pensional requiere de una discusión rigurosa, informada y responsable porque se habla del bienestar de los trabajadores colombianos.



Lo segundo es que pensar en acabar los fondos privados es un grave error. En ese mismo sentido opinó el experto en pensiones Marcelo Duque Ospina.



Lo tercero, dijo Montenegro, es que no es cierto que una persona que cotice sobre menos de cuatro salarios mínimos no se pensiona en un fondo, añadió Montenegro.



Anotó que “8 de 10 pensionados en los fondos privados, en promedio, reciben el 80 % con respecto al último salario, y los de pensión mínima el ciento por ciento”.



Sobre este último tema, el señor Duque Ospina, director de la empresa comomepensiono.com, sostuvo que “con base en la experiencia en la compañía son muy pocos los casos, menos del 10%, que reciben el 80% sel salario. Si así fuera no habría una migración de más de 573.000 personas de los fondos privados a Colpensiones en los cinco años recientes”.



Respecto de las comisiones que los fondos les cobran a sus afiliados, Petro dijo que son muy altas, del 30%. El presidente de Asofondos aclaró que no es así. Se cobra el 3% mensual en ambos sistemas, público y privado, pero ese valor incluye los seguros previsionales (invalidez y muerte) que representan aproximadamente el 1,5%. Eso quiere decir que el porcentaje que administran los fondos no pasa del 1,5%, señaló.

Sobre este particular el señor Duque Ospina plantea que no se cobre al trabajador sobre la base de cotización sino por la rentabilidad. “De esa manera si se genera más rentabilidad el fondo obtiene una mayor comisión y viceversa”.



Por su parte, Adriana Paredes, gerente de Consultores-Pensiones SAS, se mostró partidaria de que una reforma pensional considere la complementariedad de los dos sistemas pensionales.



“De lograrse, se reduciría el déficit fiscal que en este momento es muy alto. Hoy por hoy, el 92% de la carga pensional la tiene Colpensiones, el 8% restante está en los fondos privados, Mientras el fondo público tiene cerca de 1.400.000 pensionados, los fondos privados manejan 200.000”, explicó.





Dicho en otras palabras, por cada dos cotizantes hay un pensionado en Colpensiones, mientras que por cada 44 cotizantes hay un pensionado en los fondos. “Ese desbalance se debe corregir”, dijo la señora Paredes.

También precisó que en el país ya no existen las megapensiones en el fondo público como piensan algunos. Solo el 0,04% de la población pensionada en Colpensiones tiene mesadas equivalentes a 25 salarios mínimos legales ($25 millones).



Adicionalmente, el 2,66% de los pensionados recibe mesadas que oscilan entre 7 y 24 salarios mínimos legales. El grueso de la población pensionada en Colpensiones, más del 80%, percibe mesadas que van entre 1 y 6 salarios mínimos.