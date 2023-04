¿A cómo? Galón de gasolina en Cali quedó en $11.611

La segunda ciudad en Colombia con mayores alzas en el precio de la gasolina para abril sigue siendo Cali. Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas - Creg, para este mes el valor de referencia del galón es de $11.611, es decir $410 más que el precio de marzo.



La gasolina más cara se vende en Villavicencio con un valor de $11.673.

Según el Gobierno Nacional, para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, FEPC, durante 13 meses más se tendría que aumentar el precio de la gasolina en Colombia para nivelarse con el precio internacional, que actualmente está cerca de los $16.500.



Por esa razón, seguirán las alzas en un promedio de $400 mensual en los próximos meses. Además, frente al mes de marzo del 2022, este combustible ha tenido un incremento, en la capital del Valle, de $2208.



De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, de no haber contado con el Fondo de Estabilización de Precios, los colombianos estarían pagando, en promedio, $4.500 y $8.700, por encima del valor de venta actual en gasolina y diésel, respectivamente.



Cabe resaltar que en el aumento de los precios juegan factores externos como el aumento del precio del petróleo y TRM, (Tasa Representativa del Mercado), que se mantiene en rangos muy volátiles.



Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, advirtió que “ahora que viene el verano, la gasolina tiende a subir en todos los países y considera “que definitivamente es correcto económica y socialmente hablando que el país siga con el aumento del precio”.



Con respecto al diésel, cuyos costos no se han incrementado como los de la gasolina, Vera dijo que sería fundamental que también aumentaran para evitar que el déficit se vuelva inmanejable.



No subir el valor de ese combustible “genera un fenómeno de alto consumo e incentiva a que se presenten ilícitos alrededor del mismo, como contrabando hacia otros países y algo más crítico, un aumento desmedido en la venta de carros de alta gama a diésel”, aseguró el Presidente de la Fundación Xua Energy.