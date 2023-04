Gasolina tendría que seguir subiendo $400 para nivelar precios internacionales, dicen expertos 

Desde la posesión del presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional anunció que se seguirá implementando un incremento mensual en los precios del combustible para reducir en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y nivelar los precios con el promedio internacional.



En línea con esto, en 2023 el precio continúa al alza y para abril, el galón de gasolina corriente motor aumentó en $400 en promedio y quedó en un precio de $11.167 en las 13 ciudades principales del país, lo que pone el precio con un excedente de $5.290 para llegar a nivelar. Con base en este dato, la gasolina tendría que subir $400 durante 13 meses más. Pues el precio internacional está en alrededor de $16.500.



En marzo, el incremento también fue de $400 en promedio, mientras que en febrero el alza fue de $250 y en enero se registró en $400. En ese sentido, la gasolina ha presentando un aumento a lo largo de los cuatro meses del año de $1.450 en promedio.



Lea además: MinTransporte dice que el próximo 14 de abril se tendrían respuestas sobre futuro de Viva Air



Según cálculos de Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, con la subida que han tenido los precios internacionales en los últimos días, en especial el fin de semana, y con la tasa de cambio de este lunes, el diferencial con los precios internacionales sería de $5.290 aproximadamente.



De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, "de no haber contado con la operación del Fepc en lo corrido de 2023, el precio de la gasolina corriente y del Acpm se hubiera ubicado, en promedio, en más de $4.500 y $8.700 por encima del precio de venta promedio vigente por galón, respectivamente".



Sin embargo, la problemática tiene varios matices. Por un lado, el comportamiento de los precios internacionales, así como el del petróleo, los combustibles y la TRM se debe ir revisando.



No obstante, según Vera, "Es un gran esfuerzo el que se hizo para este mes, pero con la subida de precios por los recortes en materia de suministro de crudo decretados por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (Opep), se puede decir que el esfuerzo apenas sirvió para volver al punto anterior".



Por otra parte, el experto advierte que "ahora que viene el verano, la gasolina tiende a subir a nivel internacional, pero definitivamente es correcto económica y socialmente hablando que el país siga en este esfuerzo".



Lea también: Presidente Petro lidera Puesto de Mando Unificado sobre situación en el Nevado del Ruiz



En el caso del diésel, que no ha incrementado sus precios como la gasolina, Vera indica que "sería fundamental que igual lo hiciera en el diésel, o de lo contrario el déficit en dicho producto será inmanejable fiscalmente hablando".



La justificación para no subir los precios del diésel radica en que tiene un mayor componente social por el sector del transporte. Sin embargo, para Vera "esto genera un fenómeno de dieselización, es decir, un consumo en exceso y hasta irracional de dicha producto e incentivos a que se presenten fenómenos de ilícitos alrededor del mismo, como contrabando de extracción hacia otros países y algo que es más crítico, un aumento desmedido en la venta de carros de alta gama a diésel".



Para el experto, lo más sensato sería que los incrementos en el diésel fueran en proporciones menores que los de la gasolina "pero ir dando mensajes racionales sobre el valor que tiene dicho producto", complementa.