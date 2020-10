72.596 pasajeros se transportaron por el Bonilla Aragón en Septiembre: Aerocali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En el primer mes, luego de la reactivación del sector aéreo en Colombia, se movilizaron por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón el 12% de los pasajeros que tradicionalmente pasan por la terminal.



Ricardo Lenis, gerente de Aerocali, empresa que administra el aeropuerto, comentó que la recuperación, como dicen los expertos, será lenta por los temores que aún hay entre los ciudadanos.



El directivo hizo un balance de la reactivación y aseguró que desde este lunes se suman a los vuelos la ruta Cali-Panamá.

Puede leer: Valle reporta 767 casos positivos y 15 nuevas muertes por covid-19 este domingo

Llevamos ya 40 días de la reactivación de la operación aérea ¿cuál es balance en la región?

​

Nosotros iniciamos operaciones el 1 de septiembre con vuelos nacionales, ese día solo hubo 4 vuelos desde el Alfonso Bonilla Aragón a Bogotá. Poco a poco se fueron reincorporando otros destinos como Medellín, Tumaco, Cartagena, San Andrés con Wingo y Barranquilla con Gran Colombia de Aviación.



Todavía estamos en un punto bastante bajo frente a lo que nosotros movilizamos antes de la pandemia. Teniendo en cuenta que el tráfico internacional solo inició el 21, en total en septiembre movimos el 12,7% de los pasajeros que tuvimos en igual mes del 2019. Fueron 72.596 pasajeros entre entrantes y salientes y el año pasado se movieron 489.673, en ese mes.

¿Qué expectativa hay sobre el mercado internacional?

​

Por ahora tenemos un vuelo diario de la aerolínea Spirit a Fort Lauderdale y tenemos cuatro vuelos a la semana de American Airlines entre Cali y Miami.



Se hizo un vuelo de la aerolínea Jetsmart la semana pasada a Chile, pero desafortunadamente este país sigue cerrado para los colombianos, entonces por ahora sigue siendo humanitario. Creemos que la demanda irá aumentando poco a poco, hemos consultado a varias firmas internacionales y ellos esperan que para que los aeropuertos lleguen a las cifras que se tenían antes de la pandemia, pueden pasar entre 3 y 5 años.

¿Por qué tardaría tanto la recuperación?

​

En países emergentes, como somos consideramos nosotros, puede tomar un poco menos, es decir estaríamos entre dos o tres años. Es mi percepción, pero hay que respetar lo que dicen los especialistas internacionales.



La lentitud en la recuperación resulta de una combinación del temor de la gente, el usuario todavía teme salir a vacaciones, hay personas que prefieren esperar a que el asunto se vaya resolviendo, que salga la vacuna, que haya un tratamiento que garantice que en caso de contagio con Covid no se tenga tanto riesgo. A esto se suma la situación financiera de muchas personas, la falta de ingresos les va a imposibilitar, por ahora, dedicar recursos a viajes.

Aerocali invirtió $800 millones en la ejecución de 8 obras para varias comunidades situadas en los alrede-

dores del aeropuerto Alfonso Bonilla.

¿Hay otros factores que afectan?

​

Sí, por ejemplo, los viajes corporativos no despegan, ya nos hemos acostumbrado al trabajo virtual, que puede ser más económico para las organizaciones, y eso también puede estar influenciando en que la gente no haya empezado a volar para hacer negocios.



Por ejemplo, la ruta Cali-Bogotá que era la mejor ruta que teníamos, a nivel nacional, está muy afectada. Antes de la pandemia teníamos 25 vuelos de Avianca de Cali a Bogotá; 15 de Latam, es decir 40 y ahora estamos en 6 vuelos de Avianca, 4 de Latam y uno de Viva Air, que empezó esta semana y el 26 de octubre empieza Wingo con un vuelo diario.



Las aerolíneas irán subiendo su oferta en la medida en que tengan mayor demanda.

El panorama internacional es similar…

​

Si, teníamos un vuelo diario a Madrid, otro a Lima de Latam, teníamos cinco a Panamá, estos no han empezado, pero a partir de este lunes recibiremos uno o de pronto dos diarios de la ruta Cali- Panamá. Avianca no tiene desde Cali todavía ningún vuelo internacional. Mucha gente de la región está saliendo por Bogotá.



American Airlines nos ha dicho que en la medida en que haya demanda aumentará la frecuencia, lo cierto es que está entrando y saliendo de Cali con ocupación casi de 100%. Ya sabemos que el sábado y domingo vienen absolutamente llenos y seguramente van a aumentar sus frecuencias.



Estamos en la semana de receso y eso nos ha reactivado un poco, pero no a niveles de antes de la pandemia ni parecidos a lo que se moviliza normalmente desde el aeropuerto.

¿Qué se sabe del destino de Madrid?

​

Madrid tiene un rebrote complicado y en esa ciudad hay diferencias entre la municipalidad y el gobierno central y han adoptado medidas drásticas como cerrar la red de restaurantes a las 11 de la noche. Creo que hay que esperar a ver si las cosas mejoran un poco en el tema de contagio y que abran el destino que tenía 5 vuelos diarios desde Bogotá.

Se conoció de pasajeros que han viajado con covid, ¿se han incumplido los protocolos?

​

Aquí no ha llegado ninguno, afortunadamente para nosotros. Pero eso es algo que se vuelve incontrolable en el aeropuerto de destino. La aerolínea es la que debe exigir en el punto de origen la prueba Covid con menos de 96 horas de haber sido tomada para abordar.



El aeropuerto tiene la responsabilidad de tomar temperatura, pero un pasajero puede ser asintomático. Nosotros desde en el aeropuerto y creo que todo los demás lo están haciendo, tenemos chequeos permanentes, no entra nadie sin que se le tome de temperatura.

Nosotros estamos con todos los pasajeros haciéndolos llenar la aplicación CoronaAPP y el que no tiene el dispositivo lo que hacemos es tener unas tablet para que ellos accedan o se llena un formulario y se le hacen las preguntas que tiene esa aplicación.