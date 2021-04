3,5 millones de personas cayeron a la pobreza en Colombia en el 2020

Natalia Moreno Quintero

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, informó este jueves que el porcentaje de pobreza monetaria en el país aumentó un 19 % en el 2020 hasta situarse en 42,4 %, lo que se traduce en un incremento de 3,5 millones de personas que no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.



Según la información divulgada por la entidad, Colombia pasó de 17,4 millones de personas en situación de pobreza en 2019 a 21 millones en 2020.



Respecto a la pobreza extrema en el país, se vio un incremento de 2,79 millones de personas en este condición, al pasar de 4,68 millones de colombianos en 2019 a 7,47 millones en 2020.



En materia porcentual, en las principales ciudades del país la pobreza monetaria pasó del 32,3 % en 2019 al 42,4 % en 2020 y la pobreza extrema de 6,8 % al 14,2 %, mientras que en la zona rural hubo una disminución de la pobreza monetaria al pasar del 47,5 % en 2019 al 42,9 % en 2020, mientras que la pobreza extrema cayó al 18,2 % tras situarse en 19,3 % en 2019.



Según explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane, la línea de pobreza monetaria a nivel nacional corresponde a un ingreso de $331.688 per cápita y de $145.004 per cápita en el caso de pobreza extrema.



Lea además: Duque no retirará reforma tributaria: "existe posibilidad de modificarla en el Congreso"



En el caso particular de Cali y su área metropolitana, 375.990 personas cayeron en la pobreza en el 2020 al pasar de 558.360 ciudadanos en esta condición en 2019 a 934.350 personas el año pasado.



Por su parte el Valle del Cauca registró 517.973 más personas en condición de pobreza monetaria el año pasado pues en 2019 el total era de 1.153.225 mientras que en el 2020 la cifra fue de 1.671.198.



Las cifras de pobreza extrema para la ciudad revelan que en Cali aumentaron las personas en esta condición pues en 2019 se contabilizaron 120.916 ciudadanos y el año siguiente 342.438.



De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Dane este jueves, Cali se encuentra por debajo del promedio nacional de incidencia de la pobreza monetaria, que indica que el 42,5 % de los colombianos se encuentran en esta condición. En la capital vallecaucana un 36,3 % de los ciudadanos están en la pobreza, 14,4 % más que en el 2019, el tercer porcentaje más alto en todo el país.



Vea la exposición sobre Pobreza Monetaria Nacional y Departamental que el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, hizo vía Facebook Live: