Djokovic-Thiem y Nadal-Medvedev, las semifinales del Torneo de Maestros

Alejandro Cabra Hernandez

En un duelo a todo o nada, el número 1 mundial Novak Djokovic se clasificó para las semifinales del Masters de Londres, este viernes al batir al alemán Alexander Zverev (7º) por 6-3 y 7-6 (7/4).



Djokovic, que busca su sexto título de maestro, con el que igualaría el récord de Roger Federer, jugará en semifinales con el austriaco Dominic Thiem (3º), finalista el año pasado y ganador del otro grupo de la competición.

"He sido capaz de servir bien en los puntos importantes y, al contrario del partido precedente, encontré soluciones", señaló el serbio, que finalizará el año como número 1 por sexta vez, récord que comparte con Pete Sampras.



En la otra semifinal, Rafael Nadal (2º) continuará la búsqueda de su primer Masters frente al ruso Daniil Medvedev (4º), que cerró la fase de grupos este viernes ganando al argentino Diego Schwartzman (9º) por 6-3 y 6-3.



Era un duelo entre dos jugadores que no se jugaban nada en la tercera jornada, ya que Medvedev llegó al partido con el billete a semifinales como líder del grupo asegurado desde la segunda jornada, en la que su rival había quedado ya matemáticamente sin opciones de clasificarse.



Schwartzman, debutante en el Masters, había perdido sus dos encuentros anteriores esta semana en la capital británica, frente a Djokovic y Zverev.



Medvedev fue el único jugador en ganar todos sus partidos en la primera fase del torneo.



"Siempre es bueno para la confianza permanecer invicto. Quería ganar el partido, estoy feliz por haberlo hecho", celebró el ruso.



Unas horas antes de ese partido, este viernes en el O2 Arena de Londres, Djokovic, que venía de caer ante Medvedev, salió con las pilas puestas y rompió de entrada el saque de Zverev para situarse 3-0, una ventaja que ya no desaprovechó en la primera manga ante el tenista que le batió en final de la misma competición en 2018.

Thiem en 24 horas

El ganador de 17 Grand Slams sufrió más en la segunda manga, con un Zverev agresivo y acertado con el servicio -79% de primeras bolas y 9 directos en este set-, concediendo únicamente dos bolas de break, que salvó en el quinto juego.



Sobre todo fue capaz de no perder puntos con el segundo saque en todo el set, lo que frente a un restador de la calidad de Djokovic es toda una hazaña.



Su destino se jugó en el tie-break, un ejercicio en el que Djokovic no suele fallar. No ha perdido ni uno esta temporada y tampoco lo hizo este viernes.



El serbio fue capaz de terminar en dos sets, algo importante porque solo tendrá 24 horas para recuperarse antes de jugar frente a Thiem, que tendrá el doble de descanso.



"Antes jugaba su mejor tenis en tierra batida, pero siendo uno de los más trabajadores del circuito, Dominic ha encontrado la clave en las otras superficies", señaló sobre su próximo rival.



"Ganó su primer Grand Slam en pista rápida este año en Nueva York. Jugué con él aquí el año pasado -derrota 7/6 en el tercer set-. Será un partido muy duro, podemos hacer otro gran duelo, aunque espero que con un resultado diferente", añadió.



Con la fase de grupos concluida, el Masters vive este fin de semana sus rondas de eliminación directa y las semifinales serán de auténtico lujo.



Los duelos Thiem-Djokovic y Medvedev-Nadal significan que los cuatro primeros clasificados del ránking ATP han logrado su billete para las semifinales.



Uno de ellos sucederá en el palmarés al griego Stefanos Tsitsipas, eliminado el jueves al caer ante Nadal en el cierre de su grupo.