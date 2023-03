Liverpool logró una importante victoria ante Wolverhampton por la Premier League

El Liverpool evidenció de nuevo los graves problemas que le pueden dejar sin títulos esta temporada y sufrió mucho para ganar 2-0 a un Wolverhampton (15º) que, de la mano del exseleccionador español Julen Lopetegui, parece en condiciones de poder salvar la categoría.



En una primera parte de escasa calidad, los 'Wolves' comenzaron asustando con un intento de remate del mexicano Raúl Jiménez y en la continuación el español Pablo Sarabia no llegó a conectar con la pelota (3).



Los 'Reds' tuvieron el control (60% de posesión en el primer tiempo), pero apenas contaron con ocasiones para marcar, salvo dos cabezazos poco antes de la pausa de Harvey Elliott (39) y del uruguayo Darwin Núñez (45+2) que no encontraron puerta.



La dinámica no cambió en la segunda parte, aunque Darwin Núñez llegó a marcar, pero el VAR lo anuló por una falta de Diogo Jota (66).



Pocos minutos después llegarían al fin los goles de la victoria para el Liverpool, el primero anotado de cabeza por Van Dijk (73) y el segundo de Salah, rematando un centro del griego Konstantinos Tsimikas (77).



Con esta victoria, se coloca con 39 puntos y mantiene aún opciones de clasificarse para la próxima Liga de Campeones, al quedar a 6 unidades del Tottenham (4º).