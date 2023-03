La IA lo hizo: ChatGPT escogió al mejor once inicialista de la historia del fútbol

Por estos días se ha vuelto muy popular la implementación de la IA en la cotidianidad. Diferentes plataformas ofrecen principalmente ayuda a nivel académico en la elaboración de ensayos, tesis y hasta exposiciones.



Sin embargo, un cibernauta aprovechó esta herramiento y le preguntó a la herramienta ChatGPT sobre cuál es el mejor once titular en la historia del fútbol.



Lo asombroso fue que la IA le entregó un equipo inicialista y su imagen le ha dado la vuelta al mundo.

💻 La AI ha hablado, ChatGPT determinó que este es el mejor XI de la historia.



❤️¿Estás de acuerdo?



🔁 ¿A quién cambiarías? pic.twitter.com/BdZtmYBX1q — La Vieja Guardia (@ViejaGuardiaEA) March 29, 2023

En ella se destacan los suramericanos Cafú, Diego Maradona, Pelé y Lionel Messi, todos ellos campeones del mundo. No podía faltar igualmente la figura de Cristiano Ronaldo, una de las estrellas del fútbol en la actualidad.



Como era de esperarse, hubo discrepancias en el once titular pues algunos aseguran que hizo falta jugadores, que otros podrían ser reemplazados o que sencillamente no están de acuerdo con lo expuesto por la IA.