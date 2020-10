El duelo entre campeones Francia-Portugal se salda con empate sin goles

Juan Carlos Pamo

El duelo correspondiente a la Liga de las Naciones entre los vigentes campeones del mundo Francia y los campeones de Europa Portugal, se saldó con empate a cero, este domingo en Saint-Denis, cuatro años después de la final de la Eurocopa-2016 y ocho meses antes de un nuevo duelo entre ambas en la próxima Eurocopa.



Los 'Bleus' de Kylian Mbappé, que supieron anular al astro luso Cristiano Ronaldo pero fracasaron a hora de perforar la muralla visitante, siguen colíderes del grupo A3 de la Liga de las Naciones, superados por sus rivales de este domingo por la diferencia de goles.



Ambas selecciones se volverán a ver las caras el 14 de noviembre en el partido de vuelta en Lisboa, y el 23 de junio en Budapest (Hungría) en la fase de grupos de la Eurocopa-2020, aplazada un año por la pandemia del nuevo coronavirus.



Cierto es que en esta ocasión no estaba sobre el césped Eder, el jugador que decidió el último título europeo. Tampoco hubo prórroga, ni unas gradas repletas en el Stade de France.



Pero el equipo dirigido por Didier Deschamps pudo contar con un Hugo Lloris bajo palos, en su 117º partido con los Bleus, que salvó un disparo de Cristiano Rolando en el último minuto que evitó una nueva dolorosa derrota a los galos.



A lo largo de unos 90 minutos de un combate más físico que técnico, los campeones de Europa miraron a los ojos a los campeones del mundo, así que la revancha francesa deberá esperar.



El prodigio del PSG Kylian Mbappé no pudo destacar frente a su ídolo de juventud Ronaldo, pero tampoco le llegaron balones en condiciones, cuatro días después de haber marcado un gol en el recital ofensivo ante Ucrania en amistoso (7-1).



Una de las satisfacciones de la selección francesa es haber logrado que Cristiano Ronaldo siga sin saber lo que es marcar un gol a Francia. Y eso que el astro con 101 goles como internacional dispuso de 90 minutos para hacerlo, por sólo 25 en la final del 25 de julio de 2016, día del título luso que tuvo que celebrar desde el banco, al caer lesionado.



Francia, a pesar de contar en sus filas con todos sus hombres estelares, adoleció de energías, de inspiración y de movilidad para poder romper el resultado inicial.



Mbappé pudo haber marcado de no haber sido por la buena atajada de Rui Patricio (47), al igual que Paul Pogba, titular con la selección por primera vez en 16 meses (76).



Por el lado visitante, Pepe envió de cabeza el balón al fondo de las redes, pero el antiguo central del Real Madrid se hallaba en fuera de juego.