¿Cómo ocurrió el accidente de Egan Bernal?, Policía reveló versión de la causa del accidente

Egan Bernal sufrió un aparatoso accidente en la mañana del lunes cuando se encontraba entrenando con el equipo Ineos en las vías de Gachancipá, Cundinamarca. El ciclista colombiano se chocó con un bus.



Por la noticia hubo mucha conmoción y preocupación por el estado de salud del ciclista de 25 años. Ahora, en diálogo con Blu Radio en su programa 'Mañanas Blue', el subdirector de Tránsito de la Policía Nacional, coronel Juan Castro, explicó lo que pasó con Egan.



"Iba en posición aerodinámica en una bicicleta de crono. Estaban realizando unas pruebas diferentes, ya iban retornando a Bogotá para hacer el cambio a bicicleta de pista (…) Sale un ciclista y luego el otro.

Él salió con su entrenador y el carro acompañante", añadió.



Según lo que narró el subdirector, Egan Bernal iba muy concentrado y no alcanzó a escuchar los gritos de aviso de sus compañeros. Además, que iba en vía principal y mucho ruido en la zona impidió que escuchará los avisos.



Con relación a la posición en la que se encontraba el bus contra el cual se chocó el ciclista, el coronel Castro detalló que el vehículo estaba en una posición legal y no habría infringido ninguna norma.



"Se paró en la berma a dejar un pasajero y posteriormente recibió el golpe. Tenía todos los requerimientos de ley, se le hizo prueba de embriaguez y tenía documentos al día", comentó.



Entre tanto, el coronel Héctor González, comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, también se refirió al accidente y aseguró a W Radio que se están adelantando labores de investigación porque, hasta ahora, se ha establecido que el bus no realizó una parada prohibida.

"Se ha logrado establecer que el vehículo para a dejar un pasajero y se detiene en la berma, la cual está diseñada no solo para dejar pasajeros sino también para realizar pausas activas o revisar el vehículo. Entonces se detiene y momentos después nuestro ciclista choca con la parte trasera de este", explicó el Coronel González.



Además, mencionó que aunque el equipo tenía acompañamiento de un uniformado de la Policía, este se hacía en la parte posterior siguiendo las indicaciones de los técnicos. Según informó, se espera en los próximos días esclarecer con exactitud cómo sucedió el siniestro.



"Hay un equipo investigativo para establecer tiempo modo y lugar, velocidad y demás; el golpe se presenta en la parte superior izquierda del vehículo, dentro de la investigación que se haga se logrará determinar la responsabilidad, lo cual verificaremos para asignar responsabilidades, eso se va determinar en los próximos días, en este momento es materia de investigación", precisó el Coronel González.