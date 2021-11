Sebastián Montoya terminó cuarto en la general final de la Fórmula 4

Pese a que la tercera carrera de la ronda final de F4 Italiana en Monza la tuvo que abandonar, Sebastián Montoya, piloto de la escudería Telmex Claro, finalmente cerró la temporada en cuarto lugar en la tabla general de clasificaciones.



El sábado, el corredor, en los primeros dos heats, ocupó un quinto y un segundo puesto, lo que le permitió subir al podio en Monza, colocándose tercero del campeonato de forma transitoria.



Sin embargo, en la tercera competencia de esta última jornada del campeonato, las condiciones adversas de pista no le permitieron al piloto colombiano sumar los puntos necesarios para quedarse en el top-3 de las clasificaciones.



Y es que Sebastián Montoya había progresado, tras partir octavo, para ir rodar en la sexta posición, justo detrás del grupo de cabeza, pero cometió un error cuando se movió para mantener el calor en sus neumáticos detrás del coche de seguridad y se retiró en Curva Grande.



“Terminamos el último día de carreras de esta temporada, largamos octavos en pista bien complicada y, sí, fue una buena carrera hasta el momento del safety car, había remontado a sexto y ahí tenía el tercer lugar del campeonato, pero las temperaturas de las llantas me complicaron y me estrellé, no era como quería terminar la temporada", manifestó Sebastián Montoya al final de la competencia.



Eso por supuesto lo dejó sin unidades, acumulando finalmente 194 puntos, ubicado cuarto en la tabla general.



Clasificación final:

1.Bearman 356

2.Tramnitz 232

3.Smal 200

4.Montoya 194

5.Fornaroli 181

6.Durksen 171

7.Dufek 144

8.Bedrin 103

9.Laursen 60

10.Antonelli 54