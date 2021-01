Vuelve la franja cinéfila a Señal Colombia

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Qué mejor manera de comenzar el año que hablando de cine y más aún de las mejores películas colombianas con el estreno de la segunda temporada de ‘Cineclub en Cine nos vemos’, la franja cinéfila de Señal Colombia, marca de RTVC Sistema de Medios Públicos.



Y es que el programa, que regresó a la pantalla nacional desde el pasado miércoles 13 de enero, es considerado un espacio tradicional del séptimo arte que busca acompañar y conectar a los espectadores colombianos con herramientas que les ayudarán a entender y disfrutar las películas que se emiten, de una manera diferente y con mayores fundamentos de análisis.



Bajo la conducción de la cineasta Diana Rico, el ‘Cineclub en cine nos vemos’ se emite los miércoles y viernes a las 10:00 p. m., por Señal Colombia y ha comenzado con un ciclo de películas colombianas como ‘La boda del acordeonista’, ‘Tierra en la lengua’, ‘El gallo de oro’, entre otros filmes.

Entre tanto, la realizadora audiovisual Diana Rico, habló acerca de las novedades de esta segunda temporada de la franja cinéfila de RTVC:

¿Qué significa el cine para usted?



El cine ha sido un apoyo en todas las etapas de mi vida, es un sitio donde me renuevo, donde me informo, donde puedo cambiar mis opiniones desde el silencio de mi pensamiento, donde puedo soñar otras vidas. El cine es un espejo donde nos vemos todos, es un espacio democrático, es un espacio incluyente, es un espacio que invita a todo el mundo porque así está hecho.

Lea también: Santa Estelita Gatía: La nueva gata que adorna las calles de Cali



¿Cuál es el objetivo de ‘Cineclub en cine nos vemos’?



Es un espacio en el que se habla de cine, es un espacio para cinéfilos, un espacio de consulta y en el que el espectador se entusiasma para ver una película. Cuando yo hablo de cine me pongo muy feliz y siento que eso le pasa también a la otra gente que ama el cine. Es un momento en el podemos diferir alegremente sobre lo que nos parece o no de una película. Es la oportunidad de celebrar la diversidad.

¿Cómo será la segunda temporada del programa?



Señal Colombia adquirió unas películas colombianas buenísimas, así que las revisamos y vamos a emitir en esta segunda temporada lo mejor de lo mejor del cine colombiano. Además, tendremos una joya de un ciclo de Ingmar Bergman y el cine clásico con Chaplin. Así que va a ser muy nutrido e interesante todo lo que vamos a ver en esta nueva temporada.

Usted estará acompañada por unos invitados de lujo, amantes del cine.

¿Quiénes son?



Tenemos a un crítico de cine como Manuel Kalmanovitz, un cinéfilo impresionante que conoce muy bien de cine colombiano. Quisimos invitar a una actriz como Alejandra Borrero, quien estuvo tan cerca de la película ‘Carne de tu carne’. Nos acompañará la realizadora audiovisual Adriana Bernal como directora de fotografía, la crítica de cine Diana Ospina, la realizadora Irina López y por supuesto a nuestro gran favorito y querido Sandro Romero Rey quien es el que más sabe de la filmografía de Ingmar Bergman.

¿Cómo la parece hacer parte de la franja más importante de cine de RTVC?



Pues imagínate, es un honor. Es un privilegio haber podido continuar ese espacio que duró tantos años con mi amigo del alma Bernardo Hoyos y yo siento que es siempre una dedicación a él, a como era él. Bernardo me enseñó que la conversación era una de las formas de arte con la que nos podemos relacionar más bellamente con otra persona.

Le puede interesar: Felipe Buitrago habla de sus planes y retos frente al Ministerio de Cultura

¿Como cineasta, qué ha aprendido de la conducción de este espacio dedicado al séptimo arte?



He aprendido a reafirmar este amor que tengo por el cine. Cada vez que veo una película, vuelvo a aprender todo otra vez. También he aprendido a tener mucha humildad, a ver que uno ya no tiene la misma edad, que son otros tiempos, que antes no había Google y el programa era una fuente de información, ahora es otra cosa, la información está ahí, así que la investigación y la rigurosidad es muy importante.

¿Cómo le parece que los Medios Públicos de Colombia tengan una franja en la que se pueda ver y hablar de cine?



Es la oportunidad que tienen todos los colombianos de ver películas diversas que tal vez no tengan acceso ni siquiera en las plataformas virtuales. Ahora en los confinamientos es una gran compañía y un momento en el que todos nos podemos encontrar y conectar desde diferentes lugares de Colombia.



Ciclo de películas colombianas



Todos los miércoles y viernes, Señal Colombia emitirá el programa ‘Cineclub en cine nos vemos’ que contará con estas películas colombianas:



-La boda del acordeonista

-Tierra en la lengua

-El gallo de oro

-María

-La eterna noche de las doce lunas

-Los hongos

-La mansión de araucaima

-Carne de tu carne

-Edipo alcalde

-Soñar no cuesta nada