Sigue la programación de la Feria del Libro de Cali: picnic, bibliobus, charlas y mucho más

Además de disfrutar de las charlas con 170 escritores e invitados de 16 países que hacen parte de las actividades académicas, talleres y conversatorios de la Feria Internacional del Libro de Cali, que va hasta el 31 de octubre, hay diversos planes en este encuentro con la cultura en el Bulevar del Río.



Una de las programaciones para toda la familia es el Bibliobús, de la Biblioteca Departamental, que estará presente todos los días con sus actividades de promoción de lectura, frente al Edificio Coltabaco, de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. con un aforo permitido de hasta cinco niños.

Hoy será la presentación virtual del libro ‘Una Conversación Pendiente’, a partir de las 8:00 p.m., con el expresidente Juan Manuel Santos y la política Íngrid Betancourt.

El 30 y 31 de octubre se ha programado ‘La Lectura es de todos los colores’ con actividades lúdicas para público infantil y la orientación de Nathalia Díaz, Sahateé Salazar y Julián Pérez, en el Parque La Retreta, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. En la Retreta también habrá un Picnic Literario para las familias el 28 de octubre, con Sandra Salazar y Mábel Orozco, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.



La Carpa Comfandi tiene un espacio enfocado en actividades dirigidas a los lectores más jóvenes. Su diseño está inspirado en el libro Alicia en el País de las Maravillas y está cruzando el Puente Ortiz. Allí hay un pabellón de cómics con los mejores autores de narrativa gráfica y se realizan a diario talleres, lecturas colectivas y actividades pensadas para personas con capacidad visual reducida. Además, hay programados lanzamientos de libros. Hoy, de 10:30 a.m. a 11:30 p.m., se hará el taller ‘The planet of your hero: Storytelling de Comics’, a cargo de Andrés Arroyave del Centro Cultural Colombo Americano. Y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. habrá sesión de lectura en braille en la Sala Consentidos.

Durante sus primeros cuatro días, FIL Cali ha recibido más de 70.000 visitantes y el domingo pasado fue el día más concurrido con más de 25.000 personas.

El jueves 28 de octubre, a las 4:30 p.m., tendrá lugar el conversatorio ‘Seres Fantásticos y mundos imaginarios: Libertades narrativas’ con la escritora Carolina Andújar. A las 6:30 p.m., se realizará lanzamiento del libro La República de los Espantos, de Santiago López. Y a las 7:30 p.m., performance: Teatro de los Fantasmas. La escritora Carolina Andújar realizará una firma de libros en la Carpa VIP junto al Auditorio Changó el viernes 29 de octubre a las 3:00 p.m. Y ese día, a esa misma hora, será el taller artístico Móviles Literarios, a cargo de Casa Taller del Museo La Tertulia. El sábado, a las 3:00 p.m., habrá taller artístico ‘Fanzine y encuadernación’, con la Casa Taller del Museo La Tertulia. Y el domingo 31 de octubre, a las 3:00 p.m., Picnic Literario.



Hoy, a las 5:00 p.m., es la charla ‘Literatura Negra. Presente y memoria’, a cargo del escritor João Vanderlei De Moraes (Brasil), que estará en el Bulevar del Río. Y el autor de ‘Diemer vs. Trommsdorf’, Mauricio Montenegro conversará con Isaías Romero, a las 7:00 p.m.