Este viernes continúa en Cali la fiesta del teatro y esta vez los protagonistas son los grupos locales que presentarán, en diferentes escenarios de la ciudad, diversas obras. Y hay temas para deleite de todo tipo de público: títeres, teatro musical, dramas basados en el conflicto armado y hasta recreaciones contemporáneas de obras clásicas.



Es así como en el cuarto día del Festival Internacional de Teatro de Cali, el grupo Titirindeba presenta su obra ‘Sin Camino’, en la Sala Julio Valencia de Bellas Artes, a las 5:00, p.m. Se trata de un espectáculo de títeres que relata el drama migratorio de una serie de personajes que tuvieron que abandonar su lugar de origen.



A la misma hora, en la sala del Centro Cultural Comfandi, se presenta la Fundación Escuela Canalón, con la obra ‘Din Dirín Din’, un espectáculo de teatro musical que narra el nacimiento del niño Jesús, con música del Pacífico colombiano.



Las dos obras están programadas para el mismo día, en el marco de la programación descentralizada, con funciones dirigidas a grupos focales, bajo la iniciativa ‘El teatro en busca de público’.



‘Sin camino’ estará a las 11:00 a.m, en la Sala Julio Valencia de Bellas Artes y ‘Din Dirín Din’ , a las 11:00 a.m, en la sala del Centro Cultural Comfandi.

Teatro para reflexionar



También dentro de la programación descentralizada se encuentra ‘Ausentes’, de Entropía. Centro para la Investigación Teatral, que estará en escena a las 6:00 p.m, en el Teatro La Concha.



Dicha obra que trata sobre la búsqueda de un familiar desaparecido, es una muestra sutil del dolor de los miles de familias que perdieron a sus seres queridos por cuenta de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.



Otra obra imperdible este viernes es la del Proyecto La Migra: ‘La Migra, un canto al Ulises contemporáneo’, que estará en el Teatro la Unión (Comuna 16), a las 6:00 p.m.



Esta propuesta cuenta al espectador a través de una relectura del clásico ‘La Odisea’, y con situaciones llenas de humor y dolor, quiénes son los Ulises, las Penélopes y los Telémacos de los años 2000, planteando una mirada cruda y poética sobre el fenómeno del retorno a la patria.

Programación académica



La programación académica también tiene su lugar esta tarde con la primera Muestra de Artes Escénicas en Formato Audiovisual. Proyección de 8 obras en formato audiovisual que se realizará en la Cinemateca La Tertulia, de 4:00 a 6:00 p.m.



Esta exhibición tiene como objetivo circular y visibilizar las creaciones que se gestaron en el año 2020. Un año que llevó a repensar las artes escénicas y a fusionar el lenguaje escénico con el audiovisual, resultando una nueva forma narrativa que permite explorar otros horizontes creativos para la circulación de las obras escénicas.



El FITCali 2021 – 'Renace la escena' es organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura Distrital, y hace parte de la Temporada de Festivales.



El domingo 8 de agosto estará de nuevo ‘Electra’, de la Companhia do Chapitô, de Portugal, a las 3:00 p.m., en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. ‘La casa de Bernarda Alba’, de Elemental Teatro, de Medellín, de 11:00 a.m. y 5:00 p.m., se presentará en el Teatro Calima. ‘La Marquesa del Barrio Obrero’, de la compañía Felipe Andrés Pérez Agudelo, a las 8:00 p.m., estará en el Teatro La Máscara; y ‘El pececillo encantado’, del Grupo Castillo Sol y Luna, a las 11:00 a.m. en el Teatro Castillo, Sol y Luna.



Programa



7 de agosto



Discursos #1

Cartas Ambulantes. Compañía: Laboractores. Hora: 4:00 p.m. Lugar: Tecnocentro Somos Pacífico.



‘El lugar más feliz del mundo’. Compañía: Ruta Sur Cali. Hora: 7:00 p.m. Lugar: Teatro del Presagio.



‘Las mujeres que soy’. Compañía: Trenza Teatro Cali. Hora: 7:00 p.m. Lugar: Sala CTI.



Ausentes. Compañía: Entropía. Centro para la Investigación Teatral Cali. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Teatro La Concha.



Toda la información pertinente sobre boletería puede ser consultada a través de la página de Colboletos: https://colboletos.com/home/festival-internacional-de-teatro-cali-2021/