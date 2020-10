Reporteras, el libro en el que periodistas de Cali hablan de los secretos del oficio

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El 16 de octubre, a las 7:00 p.m. será la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual ‘Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana’, FILCali, la cual se realizará hasta el 25 de octubre, entre las 9:00 a.m. y las 8:00 p.m., a través de la página www.filcali.com



Con 404 videoconferencias, 658 invitados de 23 países, tendrá entre los invitados nacionales al expresidente Juan Manuel Santos, quien presentará su libro Un Mensaje Optimista para un Mundo en Crisis; Mario Mendoza y Keko Olano con la novedad literaria de cómic Kaópolis, y Juan Gossaín con su libro de crónicas Que les Den Cárcel por Casa, entre muchos otros. De Cali, el 16 de octubre, a las 7:00 p.m. se presentará ‘Reporteras. Secretos del Oficio’, en el que ocho reporteras, guiadas por el editor Luis Jaime Ariza Tello, narran sus experiencias en el oficio,

Bethsabé Castro



“He vivido el paso de la máquina de escribir a las nuevas tecnologías, que cambiaron la forma de hacer periodismo, pero no deberían afectar sus principios. Escogí anécdotas de estos 26 años, como la crónica con enfoque crítico que hice de un concierto de Cano Estremera, que se hizo tan viral que generó una sanción del Gobierno, por referirse a las mujeres de forma soez y amenazar al público con llevarlos a casas de piques”.

Soraya Caicedo



“Éramos casi corresponsales de guerra en algunos periodos de fines de los 80 y la década de los 90. Eran momentos de desafíos emocionales fuertes. Pero la otra cara de la moneda fue la cobertura del proceso de paz con el M19, desafiante por su importancia histórica. Había esperanza en las historias narradas y humanizamos rostros de quienes solo se identificaban por su uniforme”.

Rosa María Agudelo



“El libro me llevó a pensar en el desarrollo de mi carrera: cómo había cambiado y evolucionado. Lo que estudiamos en comunicación social, en mi caso hace 30 años, hoy mucho de ese conocimiento, técnicas y formas han cambiado. Pero la esencia de la formación sobre rigurosidad, ética periodista, buenas prácticas de relacionamiento y trabajos para la sociedad, se conservan. Solo cambió el vehículo para llevar la información”.

Alda Livey Mera Cobo



“Escribir este libro fue una experiencia de catarsis al cerrar un ciclo como reportera de El País, mientras observaba, en retrospectiva, tres décadas de ejercicio periodístico, con sus logros y aprendizajes. En el proceso, mi mamá enfermó y pensé que iba a dejar el proyecto, pero con ayuda de mi hermana y de mi hija Ángela, pude hacer las correcciones del editor. Es muy satisfactorio entregar aquí la posta del periodismo a nuevas generaciones que apuestan por el oficio, contándoles situaciones a las que se enfrentarán a diario, como les digo a mis alumnos de la Universidad Antonio José Camacho”.

Gloria Bravo



“Retomar momentos de mi ejercicio profesional fue un reto un tanto intimidante pero que, con el transcurso de las líneas, sobre cada acontecimiento incluido en la narración, se convirtió en una experiencia gratificante y en una mirada evaluadora de una agenda de trabajo cumplida, que trajo consigo detalles que creía olvidados”.

Gloria Inés Arias



“’¿Usted qué haría en ese caso?’ Es una pregunta común entre los estudiantes de comunicación social, ansiosos por saber cómo se mueven los reporteros. En el libro 8 reporteras de la región reflexionamos sobre ese aprendizaje diario y los estudiantes podrán descubrir lo que se mueve detrás de una noticia, los intereses, el poder. El editor del proyecto convocó a varias periodistas, pero unas no se atrevieron a confrontarse; el texto resulta en una confrontación con años de periodismo”.

Zulma Cuervo



“Espero que su lectura aporte a la vida futura de periodistas en formación. Fue un ejercicio interesante recordar más de 15 años de experiencia profesional y grato desempolvar algunas anécdotas. En mi caso, en este proceso de escritura, leí autores como Javier Darío Restrepo, maestro del periodismo”.

Alexandra Delgado



“Cuento cómo, con esfuerzo y disciplina, en una ciudad donde nadie me conocía, me hice un lugar en el periodismo; que para pagar mi carrera trabajé en un bingo estrato 6, leyendo las balotas”, dice la coordinadora del Diario Occidente. “Reflexiono sobre los límites en el oficio, al admitir que me bajé de un carro antibombas, cuadras antes de llegar al carrobomba y le pasé mi grabadora a los expertos antiexplosivos, al percatarme que ni mi carné tenía súper poderes, ni yo tenía la preparación ni la pericia para enfrentarlo”.

En la Universidad Autónoma el 7 de octubre se presentará ‘Reporteras. Secretos del Oficio’ (virtual), a las 3:00 p.m. El 22 de octubre, a las 5:00 p.m. en Café Macondo (presencial) y el 29 de octubre, a las 6:00 p.m. facebook live con Casa del Valle (Bogotá).