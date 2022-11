Obras de Botero, Omar Rayo, Obregón y Manzur serán subastas de Bogotá

El jueves 24 de noviembre los ojos de los amantes del arte estarán puestos en la Capital del país cuando sean subastadas más de 70 obras de arte moderno y contemporáneo de grandes maestros, entre los que se destacan piezas de Fernando Botero y Omar Rayo.



Se trata de la nueva subasta de Bogotá Auctions, la cual se realizará en vivo y será retransmitida por streaming a través de la página bogotaauctions.com, siendo uno de los momentos más esperados por los coleccionistas de arte de todo el mundo, pero también por aquellos que sencillamente quieren contar con una pieza de arte única entre sus pertenencias.



Son obras de más de 50 artistas. Junto a piezas de Fernando Botero, se encuentran obras de Alejandro Obregón, Jim Amaral, Débora Arango, Luis Caballero, David Manzur, Antonio Caro, Édgar Negret, Óscar Muñoz, Pedo Nel Gómez, Ricardo Gómez Campuzano, Beatriz González, Manuel Hernández, Juan Fernando Herrán, Ana Mercedes Hoyos, Alipio Jaramillo, Luciano Jaramillo, Lorenzo Jaramillo, Nadín Ospina, Eduardo Ramírez Villamizar, Ómar Rayo, Leopold Reigner, Leopoldo Richter, Juan Antonio Roda, Carlos Rojas, Carlos Salas, Bernardo Salcedo, Fanny Sanín, Freda Sargent, Fernando Uhía, Sofía Urrutia, Manolo Vellojín y Gustavo Zalamea.



Dentro de los lotes figuran tamén piezas nunca vistas como obras maestras ya historizadas, lo que contribuye a despertar gran interés y expectativa.



De acuerdo con Charlotte Pieri, directora de Bogotá Auctions, entre los trabajos de los grandes maestros sobresalen dos esculturas de primer orden de Édgar Negret, un Aparato mágico de 1957 y una Metamorfosis de 1979.



“La primera es de su periodo más importante desde un punto de vista histórico-artístico: la segunda mitad de los cincuenta, cuando definió un lenguaje original de trascendencia internacional; la segunda es una obra de una serie muy afortunada, la de las Metamorfosis, donde se manifiesta el pleno desarrollo de las grandes potencialidades plásticas ya anunciadas por los Aparatos Mágicos”. aseguró Piere.



Ramírez Villamizar está presente con un relieve sobre madera de 1963. Se trata de una obra en blanco y negro, muy representativa, tanto en términos de soluciones estilísticas como de calidad, del trabajo maduro del llamado gran poeta de las formas. De Alejandro Obregón figura la importante técnica mixta Genocidio, de 1961, que se encuentra en el origen del proceso creativo que en 1962 llevaría al maestro a pintar La Violencia, su pintura en absoluto más célebre.



El catálogo incluye también tres trabajos de Fernando Botero: “dos grabados firmados y numerados a mano y, sobre todo, un dibujo a lápiz sobre papel de mediados de los años sesenta. La importancia de esta última pieza reside tanto en su calidad como en la proveniencia y la historia que encierra. En efecto, proviene de la colección del maestro Juan Antonio Roda y se configura como un homenaje a Roda, en cuanto reinterpreta el retrato de Felipe IV de Velásquez, que hacia mitad de los sesenta ha sido objeto también de una serie de reinterpretaciones por parte de Roda”, afirmó Pieri.



En la selección se destacan también dos trabajos de Bernardo Salcedo, una de sus célebres cajas blancas, titulada Reparto y realizada hacia 1969, y un Palmeto de época más reciente, junto con tres obras de Carlos Rojas: dos collages tempranos de la serie Papeles pegados (finales de los cincuenta/comienzo de los sesenta) y una pintura-escultural de la aclamada serie Horizontes.



“Se incluyen, además, uno de los primeros intaglios de Ómar Rayo, dos espectaculares trabajos de los años sesenta de Luis Caballero, uno de pequeñas y otro de grandes dimensiones, un fabuloso carboncillo de Óscar Muñoz de la década de los ochenta, junto con obras de varios artistas que dejaron una huella importante en la historia del arte colombiano: Norman Mejía, Cecilia Porras, Juan Antonio Roda, Pedro Alcántara, Armando Villegas, Beatriz González, Antonio Caro, Jorge Ortiz, Gustavo Zalamea, Manuel Hernández, Sofia Urrutia, Débora Arango, Alipio Jaramillo, Emma Reyes, Freda Sargent y otros más”, comentó Alessandro Armato, del Departamento de Arte de Bogotá Auctions.



Cabe destacar la presencia de un óleo de Luis Alberto Acuña y de una acuarela de Pedro Nel Gómez, dos de los principales exponentes del nacionalismo artístico colombiano de los años treinta y cuarenta, y de un nutrido grupo de pinturas de paisaje firmadas por creadores del calibre de Marco Ospina (una pieza fuera de serie, estrechamente emparentada con la que se encuentra en la colección del Banco de la República), Ricardo Gómez Campuzano, Humberto Cháves, Blanca Sinisterra, Alejandro Gómez Leal, Eladio Vélez y, último pero no menos importante, Leopoldo Riegner, un artista de origen francés que vivió y expuso abundantemente en Colombia durante los años cuarenta.



La exposición de las obras está abierta al público en la sede de Bogotá Auctions (Calle 70 #10A-59), con entrada libre, de lunes a viernes de 11 am a 6 pm y los sábados de 11 am a 5 pm. Los interesados en participar en la Subasta pueden hacer sus inscripciones y registros a través de bogotaauctions.com o llamando al (+57 601) 721 6666.