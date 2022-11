"Es perversa y asquerosa" Familia de Andrés Escobar sobre la serie 'Goles en Contra' de Netflix

Luego de filtrarse un audio en el que Santiago Escobar, hermano de Andrés Escobar, rechaza el contenido de la serie “Goles en contra”, que Netflix estrenó el pasado miércoles 2 de noviembre, el técnico antioqueño se refirió al tema.



En el audio, que fue enviado a los jugadores que fueron compañeros de Andrés en Atlético Nacional, 'Sachi' expresa que él y su familia están indignados “porque Netflix no tuvo la delicadeza de contar con la familia, ni preguntarnos ni contarnos sobre la producción ni la orientación que iba a tener”.



Le puede interesar: ‘Reflect’, un cortometraje de Disney Plus sobre la dismorfia corporal



En charla, Santiago expresó que seguramente más adelante se referirá a la serie cuando supere algunos temas particulares que hoy lo ocupan. Eso sí, dijo que el audio no era una declaración pública, sino una información privada que compartió con los amigos de Andrés Escobar.



En el audio que se filtró, Santiago Escobar califica la producción como una “falta de respeto a la memoria de Andrés”, a la vez dijo que la serie es “perversa y asquerosa”.



“Goles en contra” es protagonizada por el antioqueño Juan Pablo Urrego y narra la vida del asesinado Andrés Escobar, desde su debut como futbolista, en 1987 con Atlético Nacional, hasta el momento de su muerte en 1994.



Son seis episodios, en los que además de Urrego, aparecen actores de reconocimiento como Patricia Tamayo, Mauricio Mejía, John Alex Castillo y Laura Archbold.



Lea además: ¿Lo harán de nuevo? Los Simpson predijeron quién será el campeón del Mundial Qatar 2022



En la serie, que desde su primer episodio aclara que son hechos “ficcionados”, aparecen personajes de la vida real como René Higuita, Leonel Álvarez, Francisco Maturana y Hernán Darío “Bolillo” Gómez.



Así entonces, el actor Juan Pablo Urrego habló sobre la dificultad de interpretar personajes que realmente existieron.



“Es más complejo, hay que tomarlos con pinzas, en especial con personajes que fueron tan conocidos y tan queridos como Andrés Escobar, aunque uno se tiene que alejar de todo eso porque hay que entender que son historias con ficciones, que se basan en personajes reales”, le confesó a este diario en una entrevista realizada semanas antes del estreno.