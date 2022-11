‘Reflect’, un cortometraje de Disney Plus sobre la dismorfia corporal

‘Reflect’ es un cortometraje animado cuya protagonista es ‘Bianca’, una adolescente bailarina de ballet que lucha contra la ‘dismorfia corporal’, una enfermedad mental capaz de hacer que las personas tengan una percepción distorsionada sobre su cuerpo.



Aunque el corto fue estrenado el 14 de septiembre, en los últimos días ha sido tendencia en redes sociales y parece estar ganando una nueva comunidad de fans.



El cortometraje fue dirigido por Hillary Bradfield, quien ya ha trabajado en producciones como Frozen 2 y Encanto.



‘Reflect’ forma parte de la serie ‘Short Circuit Experimental Films’, cada uno de los capítulos que la conforman trata un tema distinto relacionado con una problemática social.



El film ha generado distintas reacciones en redes sociales. Muchas mujeres jóvenes dicen sentirse representadas con el personaje de ‘Bianca’, así lo han dejado saber en las redes sociales de Disney Plus. “Bueno, no lo sé. Me ayuda a sentirme más humana cuando hay un personaje con el que me puedo identificar. Mejor que pensar que soy una desgracia para la sociedad porque no soy lo suficientemente delgada “, manifestó una usuaria a través de Twitter.



No es la primera vez que Disney lanza una producción de este tipo. En 2008, la película Wall – E reabrió el debate sobre la importancia de cuidar el planeta.