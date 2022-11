Habla Jhon Narváez, actor que interpreta a Joe Arroyo en la película inaugural del Festival de Cine de Cali

Hoy, Álvaro José Arroyo, más conocido como Joe Arroyo, cumpliría 67 años de edad. Hoy, también es el día escogido por José Luis Rugeles para el estreno en Cartagena de ‘Rebelión’, la película que dirigió sobre el lado más oscuro de la carrera musical de este legendario artista.



Inspirado en los libros del periodista Mauricio Silva Guzmán, producto de una intensa investigación sobre la vida del artista más allá de los escenarios, esta película será el filme inaugural del XVI Festival Internacional de Cine de Cali, que se presentará este miércoles 2 de noviembre en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, a las 7:00 p.m., justo un día antes de su llegada a las salas de cine del resto del país.



‘Rebelión’ se concentra en la intimidad del artista, en sus soledad, en sus tormentos, su locura, pero también en la genialidad que aparecía en esos momentos de oscuridad y creó algunas de sus más grandes obras, reflejo puro de su amor, pero muchas veces también de su dolor.



El cineasta bogotano José Luis Rugeles dirige ‘Rebelión’. Especial para El País

El director de ‘Alias María’ y ‘García’, asumió el reto de llevar al cine esta historia, mostrando el sufrimiento de Álvaro José que sólo sus más cercanos amigos y familiares conocieron, y que ocultaba una vez se transformaba en Joe Arroyo.



El también cartagenero Jhon Narváez, quien debutará en la película ‘Pájaros de Verano’, fue el elegido para hacer el papel protagónico, para lo cual, debió prepararse a nivel actoral y musicalmente, para interpretar las canciones elegidas del Joe para la película.



¿Qué opina de hacer el estreno el día del cumpleaños del Joe y en su ciudad natal?

Vamos a tener un estreno este martes primero de noviembre en la ciudad de Cartagena, lo cual es una reivindicación en una ciudad en la que él nació pero no fue valorado. Será un estreno muy simbólico.



¿Muestran un lado casi desconocido de la vida de Joe?

Siempre existieron los rumores en torno a su vida, que es lo que siempre ocurre en la vida de los famosos, de los artistas, y el caso del Joe Arroyo no era la excepción. La película sucede cuando se cierra la puerta y todo lo que sucede en la intimidad de Álvaro José.



Siempre es interesante ver lo que ocurre con un artista del calibre de él, cuando deja afuera la fama, la bulla, la prensa y los fanáticos, para quedarse a solas o quizás con sus más allegados. Es la vida de la persona que está detrás de la estrella.



Joe es un ídolo. Él era una persona como cualquiera de nosotros que había triunfado”.Jhon Narváez, Actor Especial para El País

¿Cómo llegó usted a al papel?

Yo fui el último en llegar a la película. Ya habían elegido a otro actor pero al final él no pudo. Yo ya sabía que estaban haciendo una película, sin conocer muchos detalles, pero sabía que buscaban un actor afrocolombiano de 40 años que cantara, pero no sabía que era para Joe Arroyo. Hice el casting en 2020, justo antes de que cerraran el mundo, y un año después me llamaron.



¿Cómo fue cantar el repertorio de Joe Arroyo?

Cuando me gané el papel empecé con mis clases de canto en Cartagena y Bogotá con ‘El Pantera’, que justamente había sido uno de los músicos del Joe, trabajando juntos en Fruko y sus Tesos, por lo que no sólo me enseñó más del canto, también me contó detalles de la vida y el trabajo.



¿Cuál fue el mayor desafío?

Muchas cosas. En realidad fue un todo. Tuve un entrenamiento muy fuerte para poder llegar al peso ideal, en especial para la primera parte de la película, junto a las horas de maquillaje a las que debía someterme a diario, en ocasiones llegamos a superar las cuatro horas de trabajo de maquillaje.



¿Qué significó representar al cantante de esta manera tan cruda?

Para nosotros él siempre ha sido un ídolo, porque crecemos escuchando su música, mi familia siempre fue muy apasionada por sus canciones, siempre buscando ser de los primeros en tener sus nuevos discos. Siempre fue lo más cercano a un ídolo popular y extraordinario, teniendo en cuenta que era una persona afrocolombiana de origen popular, le daba un ingrediente extra.



Al principio lo tomé con mucha alegría y entusiasmo, pero luego empiezas a ver la dimensión del personaje, que hace parte de la memoria colectiva del patrimonio cultural de la Nación, llega el susto tremendo. Hay que tranquilizarse, trabajarlo, pero también disfrutarlo y asumirlo con mucha bacanería.



¿Qué tal trabajar con el director José Luis Rugeles?

Yo lo había seguido con su primera película, ‘García’, que me gusta mucho, y luego con ‘Alias María’, y esta es su tercera película, la cual es de mucha responsabilidad, porque es cuando debe demostrar que la buena recepción de sus dos películas no fue cuestión de suerte, sino que sabe bien lo que está haciendo y lo que está proponiendo. Él tenía clara la película que estaba buscando, y cuando llegué, ya estaba Angie Cepeda en el proyecto, con quienes hicimos un trabajo muy intenso y contundente.



¿Cómo llegar a la faceta más oscura del personaje?

Todos estábamos en función de contar esta historia, y toda esa energía generó una suerte de invocación, por lo que sentíamos que al invocar al personaje, él te daba el permiso necesario para interpretarlo, lo que permitió que el rodaje fuera muy fluido y ya veremos cómo la recibe el público. Joe nos acompañó en todo el proceso de la película.





