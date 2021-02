"Necesitamos una pandemia de optimismo": Elsa Punset

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En los momentos de incertidumbre y miedo que vive el mundo en la actualidad, muchas personas van en búsqueda de voces que les de aliento, que quizás les marquen un camino con el fin de ver un horizonte de mejor color.



Es lo que propone la escritora y filósofa española, Elsa Punset, en su libro ‘Fuertes, libres y nómadas’, en el cual quiere demostrar que los momentos más difíciles siempre guardan en sí una gran oportunidad.



Un tiempo ideal para revaluar el camino que llevábamos antes de la llegada de la pandemia y poder sacarle el mayor provecho a aquello que llaman vida, por eso Punset presenta una especie de manual o guía con propuestas y anécdotas, para mostrar que el mejor camino para salir de estos oscuros tiempos es la búsqueda de la felicidad y tranquilidad.



La directora del Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional, en donde trabaja la aplicación de inteligencia emocional en los procesos de toma de decisiones, habló sobre su nuevo libro y la clave para ver con optimismo el futuro próximo.

La pandemia fue un golpe para buena parte de la Humanidad… ¿Qué tanto tiempo le costó a usted reaccionar a dicho golpe y empezar a buscar el mejor camino?

Por primera vez para muchos de nosotros, con el confinamiento pasó lo inimaginable: bajó el telón y todo paró. Relato en Fuertes, Libres y Nómadas como la pandemia cerró, también para mí, todo aquello que me tenía tan ocupada. Pero la pandemia nos ha enseñado lo similares que somos todos los humanos, en cualquier rincón del mundo: adaptables, necesitados de amor y muy creativos.



Por eso somos capaces de sobrevivir en condiciones muy difíciles, hemos logrado desarrollar una vacuna en apenas un año. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Siento que probablemente no volvamos a tener, en el resto de nuestras vidas, una oportunidad tan clara y urgente para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea.

"He querido llenar las páginas de este libro de formas concretas que nos ayudan a no traicionar ese espíritu de utopía y optimismo que, al fin y al cabo, es el único que cambia el mundo a mejor. Necesitamos una epidemia de optimismo", Elsa Punset, Escritora y filósofa española.

¿Cómo ve esa realidad que vivíamos antes del Covid, la cual precisamente no era un paraíso?

¡Exactamente! El pasado no era un paraíso. Este parón nos ofrece la posibilidad de reconsiderar y de empujar para que avancen algunos cambios tan necesarios. Son muchas lecciones las que nos ofrece la pandemia, pero todas apuntan a esto: si seguimos luchando por ello, vamos hacia una forma fluida de vivir, sin tribalismos, ni fronteras, ni físicas ni mentales. El sexo, la edad, la cultura o lugar de nacimiento, el género y la etnia dejarán de importar y dividirnos.

Habla de la importancia del positivismo, cómo mantenerlo en tiempos de altos niveles de desempleo, incluso hasta de hambre…

Cuanto más difíciles son las circunstancias, más necesitamos convertirnos en optimistas inteligentes. En una escala del 1 al 10 de optimismo, ¿qué nota le pones a tu optimismo? Sea cual sea, ¡puedes mejorarla! En Fuertes, Libres y Nómadas, desmonto algunos de los mitos que pesan sobre el optimismo, y sugiero formas de entrenarlo como un músculo.



El optimismo no es una mirada ingenua, es una actitud activa, resolutiva, más necesaria que nunca en tiempos de crisis. ‘El optimismo no me paga el alquiler’ escucho a veces. ¡Pero el pesimismo tampoco! Y en cambio, donde el pesimista se queja y se resigna, el optimista en cambio busca soluciones, resuelve, propone.

¿Cómo imagina que pueda ser el individuo post pandemia? ¿aprenderá la lección?

Históricamente, los humanos siempre mejoramos, ¡aunque nos cueste! De hecho, después de catástrofes históricas como guerras, revoluciones, pandemias, suele darse un periodo de cambios acelerados a mejor. Creo que ahora lo más útil es centrarnos en encontrar una lección constructiva. Por ejemplo, cuando preguntas a las personas,’¿Te ha traído algo bueno esta pandemia?’ Pues resulta que sí, que muchos hemos encontrado trocitos de oro en esta mina tan oscura.