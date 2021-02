Siam revive su éxito tras volver al Factor X y hablan de su nueva música 

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Carolina Núñez y Carlos Montaño son conocidos bajo un mismo nombre: Siam. Por estos días estuvieron de invitados como jurados en Factor X, el reality que ganaron cuando participaron por segunda vez. En marzo estos vallecaucanos, que cuentan su propia historia de amor en sus canciones y en sus shows, lanzarán nuevo sencillo y pronto los verán en un nuevo proyecto.



Mientras pasa la pandemia, deleitan a su público con shows virtuales y una larga lista de éxitos, disponibles en las plataformas musicales: Quizás Debió Llover, Dejarte Ir, Cuando Tú me Amabas, No Existe, Sencillamente, No Necesito, Por Este Amor, Un Nuevo Día, Me Hiciste Creer, Lo Que Pudo Ser, En Otro Amor, Imposible, entre otros.

¿Qué sentimientos y recuerdos de su participación como concursantes en Factor X revivieron al ser invitados, esta vez como jurados?

​

Carolina: Remueve muchos recuerdos, emociones, el haber estado allí haciendo las galas y diez años después volver como jurados significó una emoción y una satisfacción muy grande por el trabajo que hemos realizado. Fue sentir que el programa confía en nosotros para emitir un juicio.



Estar al lado de José Gaviria y de Rosana, una mujer inmensa en la música, fue como completar ese ciclo que nos llena de orgullo y de emoción. Al saber qué sentían los participantes, pudimos darles consejos y opiniones, esperando que les sirvan y los haga crecer como artistas.

¿Los conmovió ver al grupo Eva interpretar Recuérdame, la canción con la que ustedes pasaron como concursantes de Factor X?

​

Caro: Muchísimo, es una canción a la que le agradecemos muchas cosas, haber llegado al Factor X y habernos presentado ante el jurado. Con esta pasamos a las galas y después la interpretamos en una gala y sigue siendo una de las más queridas por el público que, después de algunos años, nos piden en nuestros conciertos. Y Eva la interpretó muy bien, nos llenó el corazón.

¿Cómo ha sido su relación con Jose Gaviria, quien fue su tutor en Factor X, y ha sido un aliado en su carrera?

​

Carlos: Jose Gaviria es una de las personas más importantes con la que hemos coincidido en nuestra carrera. Haber llegado como participantes en su categoría nos puso en el caminso indicado, nos exigimos muchísimo más al tratarse de un productor musical tan exitoso y con tanta experiencia.



Al salir ganadores pudimos conocerlo más como persona, como amigo. Hicimos los dos primeros discos con él. Siempre ha sido un placer compartir con él en estudio, se pasa muy bueno con Jose. Trabajamos muy fuerte y aprendimos, pero también nos divertimos.

¿Por qué se distanciaron luego del primer Factor X en el que participaron y pasó Carlos pero no Carolina?

​

Carlos: En la primera temporada de Factor X nos presentamos por separado, en esa época ni siquiera pensábamos en tener una agrupación ni en cantar a dúo y estábamos recién cuadrados. Cuando Caro pasa a Bogotá y yo me quedo en ese filtro, nos separamos pero no tuvo que ver con que Caro haya pasado y yo no. Fue una enseñanza más.



Después estuvimos en Latin American Idol en el que yo pasé y Caro no. Nos separamos y al año volvimos. Fue una experiencia que nos ayudó mucho para pensar cómo avanzar en un programa de estos. Cuando participamos por segunda vez en Factor X ya habíamos pensado en hacer un grupo y en hacer canciones para los dos.

"La mayor enseñanza que nos ha dejado ser padres, es que la vida deja de ser tuya, ella ahora es el centro. Ahora le pedimos a Dios salud y tiempo para educar a nuestra hija y verla crecer", Carlos Montaño, cantautor vallecaucano.

¿Por qué Carolina no quería ir a Factor X por segunda vez?

​

Caro: Cuando se dio la oportunidad de participar otra vez no tenía muchas ganas, pensé que se enfocaban más en la historia que en el talento. Carlos me convenció porque nuestra idea era irnos a vivir a Bogotá y salir en el reality era una pantalla para conseguir trabajo, así me convenció y ganamos.

¿Esperaban que su álbum debut fuera nominado al Grammy Latino?

​

Caro: No, fue sorpresa y muy bonito porque apenas estábamos empezando, era nuestro primer disco. En esa época ni siquiera sabíamos cómo nominaban un Grammy, eso lo hacía la disquera, por eso no lo podíamos creer.



Aún años después agradecemos y recordamos ese momento con una felicidad muy grande. Lo importante es seguir haciendo música con honestidad, con amor, sin perder la esencia y si llega otra nominación o un premio, bienvenido sea.

¿Cómo es que se conocieron a través de la música?

​

Carlos: Caro y yo nos conocimos en el año 2000 en Cali, en el Conservatorio Antonio María Valencia. Coincidimos en la carrera de música, en el área de canto. Habernos conocido en esta etapa fue muy importante para todo lo que se venía después que no nos imaginábamos.



Fuimos amigos muchos años, pero aprendimos a convivir en la música, en el estudio y el ejercicio de esta, cuando trabajábamos en bares en Cali para mantenernos. Vivimos muchas experiencias juntos que fueron muy importantes al volvernos pareja, porque ya teníamos claro ese lenguaje y mucho terreno abonado en la música. Al principio yo no le caía muy bien a Caro, decía que yo era muy serio, muy antipático, pero poco a poco fuimos abriéndonos el uno al otro.



Caro: Poco a poco, cuando se volvió buena gente.

Carlos: Y surgió una buena amistad que es una base muy importante para una pareja, que seamos amigos, que podamos tomarnos del pelo, que tengamos el diálogo que tienen los amigos. Fue muy bonito habernos conocido tan jóvenes, tan inmaduros, haber madurado juntos nos ayudó para tener una relación sólida.

¿Quién enamoró a quién?

​

Carlos: Esa es una pregunta que todavía nos hacemos y todavía nos tiramos la pelota.



Caro: Yo digo que fue Carlos.



Carlos: Nadie quiere reconocer. Realmente no hubo una tirada de perros del uno o del otro, todo fue pasando de manera natural. Éramos muy buenos amigos, cuando comenzamos a cruzar esa línea de la amistad y volvernos pareja, nos sentíamos extraños. Fue muy bonito, porque no fue buscado, fluyó, nos fuimos admirando mutuamente, esa admiración se convirtió en gusto...



Carolina: Y el gusto en amor.

¿Se dedicaban canciones?

​

Caro: Siempre la música ha existido entre nosotros de una forma muy poderosa. La primera canción que Carlos me dedicó fue una que me escribió: Decirte Adiós. Llevábamos un mes de novios y no sé por qué terminamos y me escribió esa canción y con esa volvimos, le funcionó.



De ahí en adelante, muchas canciones, Universo de Pequeñas Cosas, de Alejandro Sanz, fue una canción que también me dedicó. La música de Siam son historias propias, no todas, pero sí muchas: Un Año Después, Nuestra Historia son sobre nuestro amor, nuestro matrimonio, nuestra relación, cosas que hemos vivido, terminadas, reconciliaciones.

¿La mayoría de sus canciones cuentan su historia como pareja?

​

Caro: No todas. Tenemos unas melancólicas, súper tristes y la gente pensará que vivimos de pelea o de tusa en tusa, pero no. A veces Carlos hace canciones inspiradas en tiempo pasado. Después de la separada que tuvimos de un año y que nos reencontramos para tomar un café y hablar, él compuso Un Año Después, ya cuando estábamos casados. Nuestra Historia es una retrospectiva del camino que hemos recorrido juntos, No Existe fue otro ejercicio de pareja de decirnos las cosas más importantes el uno al otro.

¿Emilia, su hija, les inspira canciones?

​

Caro: Claro, la primera que Carlos le hizo fue Me Gané la Lotería y Cuarto Menguante que sacamos cuando arrancó la pandemia y le hicimos un video con todos los que tengo de ella, dentro de un proyecto muy bonito llamado Un Tiempo Real, que llegó al corazón de muchos papás y mamás. La llegada de Emilia a nuestra vida es lo más importante que hemos vivido.



Carlos y yo somos unos antes de ella y otros, después de ella. Éramos una pareja muy feliz, agradecidos con la vida y con Dios, pero cuando tuvimos semilla dijimos ‘Wao, esto es un amor que no se vive con nadie más’ y todos los días nos enamoramos más de ella. Emilia es para nosotros la bendición más grande que Dios nos ha regalado.

¿Han discutido antes de los shows y han salido al escenario enojados?

​

Caro: Alguna vez discutimos antes de un concierto por el orden de las canciones. Yo quería cantar una canción de segunda y él quería que cantara otra que era muy aguda para mí. Discutimos, nos llamaron a la tarima y salimos a cantar los dos con cara de puño, mirando uno para un lado el otro para el otro. Lo bonito es que la música hace lo suyo. Apenas empezamos a recordar nuestra historia, entre canción y canción, terminamos riéndonos, la gente nos pide siempre besos, así cualquiera se reconcilia.

¿Cuál es el secreto para trabajar juntos sin que los afecte como pareja?

​

Caro: Dios se encarga de mantenernos unidos, de que exista el amor, el respeto, la tolerancia. Nos unió el amor y la pasión por la música y cuando una pareja trabaja en algo que ama, se cumplen sueños y se avanza juntos. Lo clave es que a ambos les guste, sino vienen las peleas, el aburrimiento, la rutina. Hay que hablar mucho y entender al otro.

Lo nuevo



- Tiempo de pandemia



Caro: “Pese a que ha sido un año muy difícil por el cierre, no nos podemos quejar. Dios ha sido muy lindo con nosotros y no hemos parado de trabajar, hicimos nuestro proyecto de Un Tiempo Real, tuvimos muchos shows virtuales, abiertos a público, muy especiales”.



“Estamos felices porque regresamos a los estudios a grabar, de nuevo estamos haciendo fotos, videos. Sentimos que hemos recobrado un poco la normalidad. Este año vamos a sacar mucha música nueva y hay un proyecto nuevo que en su momento lo sabrán. Está lista la nueva canción que lanzaremos en marzo”.



Siam ha cantado con Gianmarco, Santiago Cruz y Herencia de Timbiquí.