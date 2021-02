'Mamut', templo de la salsa en Cali, cerró tras crisis económica del covid-19

Andrés Camilo Osorio

La crisis económica que desencadenó la pandemia del covid-19 sigue causando estragos en la cultura caleña y obligó al cierre de 'Mamut', un establecimiento que ganaba reconocimiento en la escena de la salsa en Cali.

Más que un nuevo templo de la salsa, 'Mamut' apostaba por ser un espacio que albergaba todas las manifestaciones culturales de la salsa en una ciudad que goza de la fama de ser capital de este género musical. Sin embargo, las pérdidas económicas y la falta de apoyos efectivos de las autoridades, llevaron a su cierre definitivo.

David Gallego, propietario de 'Mamut' y director de Clandeskina Orquesta, narró que preveía el cierre del establecimiento desde el segundo mes de la cuarentena, pero como muchos otros empresarios culturales, insistió en luchar contra los pronósticos con el fin de salvar su empresa.

"Nos dimos la pela de estar 6 meses completamente cerrados, luchamos en la reapertura con horarios y aforo que no nos permitían ser sostenibles. Dimos el aguante de tres fines de semana continuos con ley seca y toque de queda con el apoyo de los clientes y el público que creyó en la propuesta cultural. A pesar de las estériles reuniones con la administración local, ninguna ayuda se concretó. 11 meses después del inicio de la cuarentena obligatoria, no damos mas", escribió en la página de Facebook de 'Mamut'.

En diálogo con El País, explicó que a las deudas adquiridas durante la cuarentena y los días de toque de queda (arriendo y servicios públicos), se sumó una deuda del edificio en el que se encuentra el local, que imposibilitó llegar a un acuerdo de pago con las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Esto llevó a la asfixia de sus finanzas que le impidió continuar en el local de la Carrera 3 #10-55, en pleno centro histórico de la ciudad, que abrió en septiembre de 2019.

"El cierre de 'Mamut' es una pérdida gigante para la cultura salsera en Cali. Es un espacio cultural que cierra, era epicentro de muchas manifestaciones culturales en torno a la salsa. Por las condiciones de Cali, la mejor forma de funcionar era como un bar - discoteca, pero lo que ocurría en 'Mamut' no era propio de una discoteca", dijo Gallego.

'Mamut' apostaba por la escucha de salsa seleccionada por reconocidos melómanos y Djs de la ciudad. Los miércoles tenía las conocidas 'Jam Session Salsero', que le abría micrófonos a muchos músicos para experimentar ritmos en vivo, entre otras expresiones artísticas. El cierre del bar deja sin empleo a seis personas de manera directa y a muchos proveedores y trabajadores indirectos.

"La sensación que tengo como empresario es de abandono. A la Alcaldía no le importa esto. Hemos tenido reuniones, pero son estériles, escuchan nuestras propuestas, pero no nos ayudan a resolver nada", indicó.

Dijo que pese a las reuniones entre empresarios del sector nocturno y la Alcaldía de Cali, no se materializaron las ayudas o alivios para evitar la quiebra de establecimientos. "Se nos han prometido en varias ocasiones préstamos para facilidades de pago, con plazos larguísimos y once meses después no tenemos nada".



'Mamut' se suma a los más de 500 establecimientos nocturnos que han cerrado en el Valle del Cauca durante la pandemia, según datos de Asobares.