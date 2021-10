Los rigores de la guerra que las voces de cinco excombatientes llevaron a la 'gran pantalla'

El reconocido cineasta nariñense Ricardo Coral Dorado presentó este fin de semana su más reciente producción ‘Memorias Guerrilleras’, una película que narra cinco historias en primera persona sobre cómo los excombatientes vivieron durante muchos años de conflicto.



Es la primera película protagonizada, escrita y grabada por guerrilleros en proceso de desmovilización. Sin embargo, no es una producción que busque victimizar a los excombatientes, ni exaltar al ex grupo guerrillero o minimizar el daño que los grupos armados han dejado tras 50 años de conflicto y enfrentamientos.



El hilo de las cinco historias de los excombatientes muestra su diario vivir, los miedos y las expectativas que se presentan en el momento de la firma del proceso de finalización del conflicto entre la exguerrilla de las Farc y el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos.



Una producción recomendada no solo por la amplia trayectoria de más de 30 años de su director, sino también porque es la primera producción dirigida, actuada por actores naturales excombatientes. Además, la manera de distribución no fue a través de los canales comunes como los cines, o canales de televisión, pues en esta ocasión Coral decidió manejar su propia plataforma de distribución Indyon.tv, donde las personas pueden apreciar la película mediante un método de pago por ver.

El proyecto audiovisual contó con la participación de 50 excombatientes, los cuales se rotaron las labores de producción en el filme.

Entre tanto, con la intensión de direccionar de manera correcta el proyecto, contó con la participación de un equipo pedagógico guía: como productor general se encargó el cineasta Ricardo Coral, en el área de asistente de dirección Raissa Rosas Martínez, para diseño de producción Fernando García; en apoyo de sonido, Yesid Vásquez; para guiar en todo lo referente a fotografía, Diego Forero; guion de Isis Restrepo, actuación de Reina Sánchez y producción de Luz Ángela Gómez.



En el film, la primera historia que se presenta es la de William, un hombre que vivió con su madre enferma y que ha visto de frente la necesidad y la falta de oportunidades, como muchas historias de colombianos.



De otro lado, se cuenta una parte de la vida de Freddy, un hombre que parecía estar destinado a vivir en medio del conflicto que se presentó y aún se presenta en el país, y quien después del asesinato de su madre y hermana busca llevar a cabo una venganza contra los grupos paramilitares.



La tercera historia es la de Vanessa, una joven proveniente del campo que sueña con ser enfermera, no obstante, para ella es un sueño frustrado, ya que las oportunidades que se le han presentado la llevan por otros caminos. Tras la muerte de su hermano busca cumplir su sueño en el grupo armado al margen de la ley.



El amor ha sido fuente de inspiración en todas las épocas y situaciones de la historia, a pesar de las diferencias sociales o ideológicas, y en este caso los duros caminos para poder mantener el amor entre Jerson y Angie son la cuarta historia de la película.



Finalmente la duda entre si entregar o no las armas, son el conflicto de la historia de Karla y Eliana, quienes buscan hacer parte de los grupos desmovilizados de Colombia. Sin embargo, la violencia contra los líderes sociales y la duda y la incertidumbre las llena de miedo para dar este gran paso.



La película se empezó a construir desde el año 2017 en la zona veredal de La Elvira, tras la firma del acuerdo. Durante algunos meses se ofrecieron a excombatientes talleres de cámara, producción de guiones, fotografía, entre otros, ya con esto se les pidió a quienes participaron de los talleres hacer sus propuestas de guion para la película, de los cuales se eligieron las cinco historias que hacen parte de la producción.



Otro dato importante que se refleja a partir del estreno de la película es que no se maneja un discurso político dentro de las historias, ya que lo que se busca es contar la historia de cómo un grupo de personas logró sentir y evidenciar este evento coyuntural que se presentó en el país, sin resaltar ni exaltar el rol de los grupos armados.



Ricardo Coral Dorado ha trabajado en la producción de diversas películas y estrenos de diciembre para Dago García, como ‘Te Buscó’ o ‘Ni Te Cases Ni Te Embargues’; también ha trabajado con producciones de humor y para las pantallas grandes como ‘Guelcom Tu Colombia’, donde compartió con el reconocido humorista Hassam.



El cineasta Ricardo Coral Dorado



Cuenta con más de 30 años de experiencia y ha trabajado en producciones muy reconocidas como:





Te Busco - 2002

5 viudas sueltas -2014

Ni te cases ni te embarques - 2008