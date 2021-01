'Los abismos', la novela con la que Pilar Quintana ganó el Premio Alfaguara

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Luego de recibir en el año 2010 el VIII Premio de Novela La Mar de Letras por su libro ‘Coleccionistas de polvos raros’, y en el 2018 el Premio de Narrativa Colombiana, la reconocida escritora caleña Pilar Quintana vuelve a ser galardonada, esta vez con el Premio Alfaguara de novela 2021, por ‘Los abismos’, la obra que fue presentada por la autora con el mismo título y bajo el seudónimo de Claudia de Colombia.



El premio que le fue otorgado a Quintana está dotado de 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.



‘Los abismos’, según plantea la escritora, cuenta la historia de dos generaciones de mujeres, pero a través de la mirada inquieta de una niña.



Con el telón de fondo del estrecho universo femenino formado por mujeres acomodadas a su vida, que no pueden romper con una educación de otro tiempo, Pilar Quintana ha construido una novela intimista, con una voz narradora deslumbrante en su ingenuidad que, desde la memoria del hogar, conduce al lector por las obsesiones que pueblan la niñez de la que la protagonista se está despidiendo.

“Uno es sus personajes, pero nunca es el personaje del todo. Soy hija de una generación de mujeres que no pudieron decidir qué querían ser en la vida porque el mandato social les decía que tenían que dedicarse a la familia. Mi madre nos contaba que había querido estudiar derecho y mi abuelo le decía que simplemente no podía hacerlo porque una mujer de su casa solo se casaba y tenía hijos, y ese es el origen de esta novela. Yo quería indagar en la relación de una niña con una madre que tenía frustraciones en su vida, una mujer que quizá no hubiera elegido una vida familiar”, destaca Quintana quien dijo en entrevista virtual que, aunque la novela está ambientada en un mundo sin tapabocas en la Cali de los años 80, el proceso de escritura se vio afectado por la pandemia.



Entre tanto, para el jurado del premio, presidido por el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y compuesto por las también escritoras Ana Merino e Irene Vallejo, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, el periodista y escritor Xavi Ayén, el librero de Nollegiu (Barcelona), Xavier Vidal, y Pilar Reyes “‘Los abismos’ se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que, desde la memoria de su vida familiar, intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres. Con el telón de fondo de un mundo femenino de mujeres atadas a la rueda de una noria de la que no pueden o no saben escapar, la autora ha creado una historia poderosa narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista. Con una prosa sutil y luminosa en la que la naturaleza nos conecta con las posibilidades simbólicas de la literatura, y los abismos son tanto los reales como los de la intimidad”.



Cabe destacar que en esta ocasión, la editorial recibió un récord de 2.428 manuscritos, de los que 1.293 fueron remitidos desde España, 419 desde Argentina, 259 desde México, 187 desde Colombia, 88 desde Perú, 74 desde Estados Unidos, 73 desde Chile y 35 desde Uruguay.



Cuenta la autora que Cali y su cultura siempre ha hecho parte de sus obras literarias por lo que en ‘Los abismos’ no sería diferente, allí la historia transcurre tanto en la ciudad como en las montañas, entre la naturaleza y precipicios enormes que fueron insumo para ella. “La selva, la naturaleza, siempre ha sido una fuerza poderosa en mi literatura”.

“Siempre he escrito sobre Cali, pero en mis libros, la ciudad nunca se llamaba así, aunque todo el mundo sabía cuál era. Con esta novela, es la primera vez que intenté reflejar a Cali sin quitarle nada, en esta hice un retrato de la Cali de los 80 en la que yo crecí”, dice Quintana, la prolífica escritora que ayer se convirtió en la cuarta mujer en ganar esta distinción durante las 24 ediciones.



Sobre Pilar Quintana



Pilar Quintana ha publicado cuatro novelas: Cosquillas en la lengua (2003), Coleccionistas de polvos raros (2007), Conspiración iguana (2009) y La perra (2017), y la colección de cuentos Caperucita se come al lobo (2012 y 2020).



En 2007 fue seleccionada por el Hay Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. En 2011 participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en 2012 en el International Writers Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante.