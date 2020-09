Las presentaciones virtuales del Festival Petronio Álvarez, prográmese desde ahora

Erika Mantilla

Si bien en esta versión 24 no hay concurso musical en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, varios exponentes de distintas modalidades se harán presentes en conciertos virtuales que podrá ver el mundo a través del Facebook: @CaliCultura @PetronioAlvarezOficial y por el Canal Regional Telepacífico.



Según la directora del Festival, Ana Copete Álvarez, se invitaron importantes agrupaciones del Pacífico: Por chirimía, Mi Raza; por violines caucanos, Palmeras; por marimba, Canalón de Timbiquí, todos en concierto el 26 de septiembre, junto a Esteban Copete y su Kinteto Pacífico en la categoría ‘versión libre’, modalidad en la que también participarán Herencia de Timbiquí, Bahía y Pacifican Power el día 27 de este mes.



Este martes se transmitirá, a las 10:00 a.m., la charla ‘La verdad del pueblo negro en la música de la resistencia: tradición y contemporaneidad’, con Harold Tenorio, antropólogo; Fernanda Tenorio, instructora de música y danza de la Fundación Tumac y Danny Ramírez, socióloga.



A las 11:00 a.m. no se pierda la charla ‘Música y culinaria en el Pacífico’, a cargo de Lida Venté, cantadora y cocinera tradicional, y Rey Guerrero, chef del restaurante Rey Guerrero Sabor Pacífico. A las 3:00 p.m., la charla ‘La mujer: una mirada solidaria, resistente y resiliente de los procesos culturales, sociales e identitarios del Pacífico, con Esperanza Biohó, directora de la Fundación Cultural Colombia Negra, y Viviana Obando, arquitecta y magíster de planeación urbana y regional. Aquí, un recuento de shows imperdibles.

Zully Murillo y la Filarmónica

La apertura de los conciertos será el 24 de septiembre, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., con el show Mar y Río, lo transmitirá Telepacífico. La maestra Zully Murillo, de Quibdó, junto a la Orquesta Filarmónica de Cali, interpretará: Dejarse Ir, Amor Caliente, el Parto, Maialalú, Cariñito, Dormite, Miedo en el Monte y La Banda, con música de la maestra y arreglos de Paulo César Gutiérrez.



Será una experiencia muy bonita cantar con estos músicos por su trayectoria y lo que simbolizan para la región”, dice Murillo, quien considera sabio hacer el Petronio virtual, llevar al mundo este emblema de unión de los pueblos del Pacífico y que, a falta de concurso, los artistas inscritos reciban un incentivo económico y capacitación, “pues eso compensa la angustia que están pasando”. Facebook: @CaliCultura @PetronioAlvarezOficial

Palmeras

Arrullos, torbellinos, bambucos y fugas traerá Palmeras, de violines caucanos al show Montaña y Manigua. También estarán Esteban Copete y su Kinteto Pacífico y Canalón de Timbiquí, el 26 de septiembre a las 9:00 p.m. en Facebook de Petronio y Telepacífico. “Hay que ver otras formas de difusión de la música”, dice Luis Edel Carabalí (Palmeras).



Herencia de Timbiquí, al cierre



Esta agrupación (en la foto: Begner Vásquez) que el año pasado cerró el Festival en un ensamble con la Filarmónica de Cali, cerrará esta versión. Después del estreno de su show virtual ‘Metamorfosis’, los intérpretes de Sabrás, Te Invito, Amanecé, Parió la Luna, Pacífico y Negrito, se conectarán de nuevo con su público en el cierre del Petronio, el 27 de septiembre, 9:00 p.m.

Grupo Bahía, presente en el Petronio

Hugo Candelario, músico y director del Grupo Bahía. Foto: Archivo de El País

“Pensaba hacer un concierto con parte de repertorio antiguo y del nuevo del disco Ya se Liberó, pero ante el poco tiempo de duración: 30 minutos, que exige la virtualidad, interpretaremos canciones nuevas y algún tema clásico”, asegura Hugo Candelario, director del Grupo Bahía.



“Estamos contentos de compartir tarima con Herencia de Timbiquí y la Pacifican Power, y agradecidos con la Secretaría de Cultura y la organización del Festival por la invitación a esta clausura”. El 27 de septiembre a las 9:00 p.m. Conéctese por Facebook @CaliCultura @PetronioAlvarezOficial y por Telepacífico.

Puro Corazón

​

En el concierto de cierre, llamado Puro Corazón, el 27 de septiembre a las 9:00 p.m., además de Herencia de Timbiquí, se contará con presentaciones de Pacífican Power y del Grupo Bahía.



La Pacífican Power interpretará temas como Vení, De Mar a Mar, Tambó, Pal Otro La’o, El Halcón, Canoita y Prietitud. Son diez músicos en escena, que estarán interpretando en vivo los temas, en un espectáculo el cual será transmitido por el Canal Regional Telepacífico.