¿Cómo será el primer Petronio virtual? Lo cuenta su directora

Alejandro Cabra Hernandez

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, por primera vez, en 24 años, será virtual y en todo el mundo se podrán escuchar bundes, jugas, torbellinos y currulaos que brotarán de guasás, marimbas de chonta, cununos, tamboras y violines caucanos, de grupos representativos de esta región de Colombia.



El Festival, que lo promueve la Secretaría de Cultura y Turismo, de la Alcaldía de Cali, y que hace parte de la Temporada de Festivales de la ciudad, se realizará desde este lunes hasta el 27 de septiembre, a través de las cuentas de Facebook @CaliCultura y @PetronioAlvarezOficial.



“El reto de esta versión es poder llegar a muchas personas, que este sea un Festival de la inclusión y para resistir en medio de la pandemia y generar mayor resiliencia en la población en un momento en el que hay tensiones y polarización. El Petronio es la oportunidad que tenemos de encontrarnos, de reconocernos, de estar juntos”, asegura el secretario de Cultura, José Darwin Lenis.



“Estamos trabajando en un Festival de $3.000 millones de los cuales el 70% de ese dinero va para los diferentes artistas en bebidas típicas, gastronomía, música, moda, vestuario y artesanías. además tendremos un espacio para talleres académicos con la participación de varias universidades”, agrega.



Hablamos con Ana Copete Álvarez, directora del Petronio Álvarez, sobre los desafíos de esta versión.

¿Por qué el Festival exalta los valores solidaridad, resiliencia y resistencia en esta versión?

Con la llegada de la pandemia, cambiamos el concepto del Festival, que normalmente está ligado a la persona homenajeada y quisimos homenajear al propio Festival frente a la crisis por el covid-19 y una posible cancelación. Con el comité organizador decidimos que esta versión debía conceptualizarse como solidaria, resiliente y resistente.



Solidaria, porque pretendemos apoyar a más de 1400 artistas, entre agrupaciones musicales y sabedores con un apoyo o estímulo directo que les va a dar el festival, además de permitir la circulación de su arte, de su música, y la dinamización y promoción de las expresiones tradicionales, como la cocina, las bebidas autóctonas y todas las que hacen parte de la muestra. Resiliente porque el Festival tuvo la capacidad de adaptarse, no se pudo hacer la versión presencial, pero sí virtual, nos adaptamos con un gran componente de innovación para llevar un Festival del calidad a los hogares de los colombianos y de todo el mundo. Y resistente porque, mientras la mayoría de eventos a nivel nacional cancelaron, el Petronio Álvarez se mantuvo en pie, firme, a pesar de la coyuntura y es una herramienta de mitigación de las consecuencias de la pandemia para el sector y también de reactivación.



¿A falta de concurso, cómo se incentivará a los músicos?

Este año no tuvimos concurso musical porque era muy difícil en esta versión virtual hacer ese ejercicio de participación para un premio mayor. Decidimos apoyar a todas las agrupaciones inscritas, tuvimos un proceso de selección de 44 agrupaciones para que hagan parte de un fortalecimiento de músicos y sabedores entre octubre y noviembre. Los acompañaremos en su tránsito a la virtualidad. Los sabedores recibirán capacitaciones para conocer el tema del comercio digital y facilitar que esta dificultad de la virtualidad no se convierta en una brecha más amplia. Los músicos del Pacífico no cuentan con videos de calidad para salir por televisión, y el Festival los va a apoyar con la producción de un video musical de full calidad para que ellos puedan circular por TV y redes sociales. El ejercicio de fortalecimiento va a estar acompañado de un estímulo económico.



¿Cómo se verá reflejada la alianza del Festival con otros africanos o afrodiasopóricos?

La internacionalización del Petronio Álvarez es uno de los objetivos de esta versión. A través de la virtualidad ya no tenemos esa dificultad que teníamos en la presencialidad de viajar o de traer a estos personajes o estos procesos importantes para dialogar y generar estrategias en conjunto. Venimos haciendo un ejercicio de hermanamiento con festivales panafricanos, para conversar sobre la importancia de estas plataformas de dinamización de la cultura de la diáspora y cultura africana.



¿Qué festivales africanos estarán?

Estará el festival Femadum, de Salvador de Bahía, que lo desarrolla la Escola Criativa Olodum Olodum, con la que Michael Jackson hizo su video ‘They Don't Care About Us’. Esta tiene un proceso comunitario en las favelas muy interesante. Nos sentaremos con el festival más importante de Sautiza Buzara, Tanzania, que promueve la cultura tradicional del África subsahariana y en donde el papel de la mujer es muy importante. Estaremos con dos festival del Reino Unido, el Jazz Re:Fest, de Londres, en el que las nuevas generaciones que fusionan el hip hop y el jazz con música tradicional africana tienen cabida.

Estaremos con el Africa Oyé Reveals Festival, de Liverpool. Crearemos estrategias para que los músicos del Pacífico circulen por esos festivales.



¿Habrá moda panafricana de grandes diseñadores?

Así es, tendremos un panel de moda panafricana en donde estará el Accra Fashion Week's, pasarela de diseñadores africanos donde llegan personalidades como Beyoncé a buscar su ropa. Sentaremos a diseñadores de África, Reino Unido y Brasil con otros del Pacífico, para intercambiar conocimiento y hacer proyectos en conjunto. Habrá un panel de música panafricana y de Raíces Compartidas con el Congo en donde estará Mohombi, ganador de lo que equivale en África al Grammy, él hablará con el músico Alexis Play sobre las raíces compartidas entre África occidental y el Pacífico colombiano.



¿Cómo se va a manejar la muestra de expresiones autóctonas?

Vamos a apoyar la promoción y visibilización de los expositores de la Muestra de Expresiones Tradicionales a través del directorio web que va a estar anclado a la página oficial del Festival: www.petronio.cali.gov.co La invitación es a que todos hagan sus pedidos y apoyen a este sector. Va a estar a partir de mañana hasta el final del año.



¿Quiénes serán los invitados este año a los conciertos?

Los conciertos virtuales tendrán una gran carga de innovación, con video mapping, diseños y juegos de luces nunca antes vistos. La apertura, el 24 de septiembre, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., la cual será transmitida por Telepacífico, tendrá a la maestra Zully Murillo cantando con la Filarmónica de Cali. El 26 de septiembre por chirimía estará Mi Raza, por violines caucanos, Palmeras; por marimba, Canalón de Timbiquí y por versión libre el 26 y el 27, Herencia de Timbiquí, Bahía, Pacifican Power y Quinteto Pacífico.



¿Habrá Petronito?

El proceso de formación de los semilleros Petronito arranca la próxima semana, movimos el encuentro Petronito a noviembre para darle la bienvenida a la época decembrina y a la Navidad. Se realizará en el Teatro Los Cristales, con siete semilleros de Cali en un concierto.